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بحث إزالة التعديات على أملاك الدولة بمدن البحر الاحمر
اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر

بحث إزالة التعديات على أملاك الدولة بمدن البحر الاحمر

2017-05-17 19:05:29
خاص - محيط

عقد محافظ البحر الأحمر اللواء أحمد عبد الله اليوم الأربعاء اجتماعا للتنسيق بين مختلف الأجهزة المعنية بجميع مدن المحافظة للبدء في إزالة التعديات على أملاك الدولة بجميع مدن المحافظة.

ووضع المحافظ - خلال الاجتماع - الضوابط والمحددات التي سيتم اتخاذها أثناء الإزالة، كما أصدر تعليماته لجميع رؤساء المدن بتنفيذها ، مشددا على عدم السماح بالتهاون في عدم التنفيذ أو الإخلال بأي منها، مشيرا إلى أن حق الدولة واجب استعادته مع الحفاظ على حقوق المواطنين.
حضر الاجتماع كل من مدير أمن البحر الاحمر اللواء محمد توفيق الحمزاوى ، وسكرتير عام المحافظة اللواء عبدالفتاح تمام ، ورؤساء المدن وعدد من مديرى الإدارات الهندسية بالمدن.

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