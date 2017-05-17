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ايكوتشوكو يقود هجوم الشرقية أمام الأهلي
فريق الشرقية

ايكوتشوكو يقود هجوم الشرقية أمام الأهلي

2017-05-17 18:55:17

أعلن عماد النحاس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الشرقية، تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي، في المباراة المقرر انطلاقها في السابعة مساء اليوم، على استاد السلام، ضمن مباريات الجولة الـ29 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل الشرقية الرسمي كالتالي:

حراسة المرمى: محمود شكري.

الدفاع: عبدالرحمن حسان ومعتصم سالم و فاروقا كابورى وإسلام أبوسليمة.

الوسط: حسام حسن وسمير فوزى ويايا تراوري ومحمود “رامبو”.

الهجوم: محمد عبدالحميد “ميدو” وكينيث إيكوتشوكو.

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