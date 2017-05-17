استقبل ميناء دمياط، خلال لـ 24 ساعة الماضية، 5 سفن منها، سفينة حاويات و4 سفن بضائع عامة، فيما غادرته سفينتا حاويات و6 سفن بضائع عامة .

وذكر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط - في بيان - أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء وصل إلى 17 سفينة بالإضافة إلى 15 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء في انتظار إتمام إجراءات الدخول .

وفي السياق، غادر الميناء قطار بحمولة 1292 طن قمح و182 سيارة بحمولة 9 آلاف و190 طنا من القمح، فيما بلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 93 ألفا و914 طنا..بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 167 ألفا و 717طنا .

وأشار البيان إلى أن حركة الصادر من الميناء قد شملت 5650 طن يوريا و 2000 طن فوسفات و 940 طن علف بنجر .