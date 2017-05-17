ديرك كاوت يودع الملاعب

أعلن الهولندي المخضرم ديرك كاوت، 36 عامًا، مهاجم نادي فينورد الحالي، اعتزاله لعب كرة القدم، بعد مسيرة استمرت 19 عامًا في عدة أندية أوروبية.

وقاد كاوت، فريقه فينورد، لتحقيق إنجاز تاريخي، قبل 3 أيام، بتحقيق لقب الدوري الهولندي بعد غياب اللقب عن خزائن فينورد لمدة 18 عامًا.

وبدأ كاوت، مسيرته في عام 1998 مع نادي أوتريخت الهولندي، واستمر في الفريق 5 سنوات، قبل أن ينتقل لفينورد، ولعب فيه 3 سنوات من 2003، وحتى 2006.

وبرز اللاعب الأشقر، مع نادي ليفربول حيث خاض تجربة في الدوري الإنجليزي من عام 2006 - 2012، قبل أن يرحل إلى فنربخشة التركي من 2012 ـ 2015، ثم عاد لفينورد صيف عام 2015.

وأنهى اللاعب، مسيرته بعد 3 أيام من قيادته الفريق للفوز باللقب بعد 18 عامًا من الغياب.

وقال كاوت عندما أعلن قرار اعتزاله: “طوال حياتي المهنية، كنت أتبع قلبي في اتخاذ القرارات، كما فعلت في هذا الأمر”.

وأضاف “أشعر أنَّه الوقت المناسب للتوقف عن اللعب. كان لديَّ عامين رائعين مع فينورد، ومع الفوز باللقب، أصبح الأمر مذهلًا بالنسبة لي. كان حلمًا لي وقد حققته”.

ومن المتوقع أن يبدأ كاوت، مهامًا فنية مع فينورد، إذ قال المدير التقني للنادي مارتن فان جيل: “نحن ندين بالكثير لديريك. سنكون سعداء لقدرتنا على الاحتفاظ به معنا. سأكون معلمه في الفترة المقبلة، وأتوقَّع أنه سيتعلم بسهولة”.