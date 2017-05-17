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عودة 478 مصريًا ووصول 112 شاحنة من ليبيا عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة
منفذ السلوم البري

عودة 478 مصريًا ووصول 112 شاحنة من ليبيا عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة

2017-05-17 18:49:25
خاص - محيط

أكد مدير أمن مطروح اللواء مختار السنباري عودة 478 مصريًا ووصول 112 شاحنة من ليبيا عبر منفذ السلوم خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وأضاف مدير الأمن - في تصريح اليوم الأربعاء - أن المنفذ استقبل 478 مصريًا بينهم 297 وصلوا بشكل شرعي و181 “غير شرعي”، كما تم إنهاء إجراءات سفر 711 بينهم 247 مصريًا و464 ليبيًا، مشيرًا إلى سرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بوصول وسفر المصريين عبر المنفذ من وإلى ليبيا.

وأضاف مدير الأمن أنه تم إنهاء إجراءات مغادرة 94 شاحنة محملة بالبضائع والمواد الغذائية ومواد البناء والرخام، من المنفذ متجهة لمنفذ مساعد الليبي خلال، وإنهاء إجراءات وصول 112 شاحنة لتحميل بضائعها من الجانب المصري.

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