خصصت وزارة المالية في موازنة ديوان عام وزارة الأوقاف ومديريات الأقاليم، بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2017/2018، مبلغ بقيمة 851 مليونا و268 ألف جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية فى الباب الرابع، بزيادة 45 مليونا و955 ألف جنيه عن المبلغ الذى طلبته وزارة الأوقاف وقيمته 805 ملايين و313 ألف جنيه.

وفي الباب الخامس بالموازنة “المصروفات الأخرى”، خصصت وزارة المالية مبلغا بقيمة 152 مليونا و950 ألف جنيه للمصروفات الأخرى، بزيادة قدرها 44 مليونا و240 ألف عن المبلغ الذى طلبته وزارة الأوقاف وهو 108 ملايين و710 آلاف جنيه.