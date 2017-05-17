محافظ القاهرة: نبحث ترخيص «التوك توك» وتسيير أتوبيسات عامة2017-05-17 18:58:49
قال محافظ القاهرة المهندس عاطف عبد الحميد، إنه تم تكليف إدارة من المحافظة لمراجعة عملية التجديدات في مقابر اليهود بحي البساتين وتم التأكيد على إنهاء عملية تجديد وتطوير السور، مؤكدا أنه سيتم ارسال بعثة للتأكد من شكاوى المواطنين هناك والوقوف على حقيقة تجديد السور.
وأضاف “عبد الحميد” في كلمته خلال اللقاء المنعقد الان في نقابة الصحفيين بعنوان “محافظة القاهرة ... الحاضر والمستقبل” أنه يتم تطوير متحف الحضارة في منطقة عين الصيرة بالتعاون مع وزارة الآثار، كما تدرس المحافظة نقل كوبري ابو العلا الى هناك، مشيرا الى أن التوك توك مرخص في قانون المرور فيما عدا عواصم المحافظات، وهناك مناطق عشوائية لا يصلح لها الا التوك توك، وجار دراسة تنظيم ترخيص التوك توك.
وأكد محافظ القاهرة أن هيئة النظافة متمثلة في الشركات الصغيرة تتولى الجمع المباشر من المنازل والمحلات، مناشدا ربات البيوت بتصنيف القمامة في أكياس بما يسهل عملية تدوير المخلفات، موضحا أن فكرة أكشاك القمامة الهدف منها التوعية بفائدة فرز القمامة وإعادة تدويرها، فضلا عن انه تم منح تراخيص بإنشاء أكشاك اخرى حتى وصل عددهم لأكثر من 20 كشكا، ويتم تقييمها في خلال 6 أشهر حتى دخول المنظومة الجديدة الخدمة وفصل القمامة من المنبع.
وأضاف المحافظ أنه تم تشكيل فريق استشاري من أساتذة الجامعات لحل مشاكل المرور والتشابك في الشوارع نتيجة كثرة المركبات، بجانب المنظومة الجديدة لإشارات المرور التي تضم برامج اكثر تنظيما للحركة المرورية، فضلا عن أهمية التكامل والتنسيق مع وسائل النقل العام، وادخال شريحة اتوبيسات ذات خدمة عالية تشجيعا لركوب المواصلات العامة.
وأكد أن مشروع تطوير القاهرة الخديوية مستمر، وجار العمل في منطقة شارع المعز وحديقة الأزبكية ، للحفاظ على التراث هناك، بجانب التنسيق لتحديد مكان لوضع تمثال الخديوي إسماعيل، مضيفا أنه سيتم تطوير قلعة الكبش قريبا.
من ناحية أخرى أوضح “عبد الحميد” أن البنية التحتية لمنطقة الزمالك آمنة وتسمح بإنشاء مترو الأنفاق هناك.
وأشار الى أن هناك تعليمات من مديريات الأوقاف بأن تقتصر مكبرات الصوت على الأذان والإقامة ، مع توجيه الأئمة والمساجد بالالتزام ، نظرا لتزامن ذلك مع امتحانات الثانوية العامة التي تتطلب تركيزا وهدوءا.
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