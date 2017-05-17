من أجلها .. هذا الشئ مهم بعد ممارسة الجنس!2017-05-17 19:01:13
تعاملها معاملة “وعاء الشهوة”!
هل جربت ان تعمل على تحسين ما بعد العلاقة مثلما تعمل تماما على تحسين ما قبلها فقط ؟
هل تنظر لها انها كيان وروح ومشاعر ، ام جسد فقط ؟
اذا كنت تقع فى تلك الاخطاء بعد العلاقة الحميمة بينك وبين زوجتك فتعال نقرأ سويا هذا الموضوع .
من المعروف ان احتضان العشاق والأزواج لبعضهم البعض بعد ممارسة الجنس، يؤدي برأي الخبراء ليس إلى تعزيز الحياة الجنسية فحسب بل إلى تحسين العلاقة الزوجية نفسيا ومعنويا بشكل كبير .
واكدت دراسة برازيلية لمعهد «أونيفيسب»، المختص بالشؤون الاجتماعية والزواجية، أن ما يأتي بعد المعاشرة يعدّ بقدر أهمية ما يأتي قبل المعاشرة، أي أن الأزواج يجب أن يقوموا بتصرفات معينة تدل على رضاهم ورجوعهم للحياة العادية. وقالت الدراسة إن العلاقة الزوجية الصحية يجب أن تراعي أصول ما يجب القيام به قبل المعاشرة، وكذلك بعد المعاشرة الحميمة.
والعناق بعد الجماع يدلّ إلى مدى تعلّق زوجك بك، كما أنّ هذه المبادرة البسيطة تدلّ على أنّه يقدّرك ويحبك كثيراً او انها بالمثل .
تريد المراة التى وصلت إلى قمة اللذة ” الاورجازم أن تعرف ما إذا كان جسمها هو كل ما يهم زوجها أو هى ككل التى تهم زوجها وفى مثل هذه الأحوال فإن قبلة واحدة أو لمسة بحنان او حضن دافئ من الزوج لزوجته قد تكون كافي لتوصيل تلك المشاعر .
ومن المعروف ان الرجل بعد القذف تنتهي نشوته تماما ، لكن المرأة تحتاج الي وقت واكثر شي تحتاجه الزوجه بعد الجماع الضم الحنون.
ويفسر البعض الاحتضان بعد الجماع انه رسالة هامة جدا من الزوج لزوجته انه يشكرها او استمتع ، ولكن عندما ينهي الزوج الجماع دون اي احتضان او مداعبه فهذا معناه انه كان في نزوه وانتهت كانه كان في حلم وافاق منه.
الحضن بالنسبة للزوجة هو الامان فاحساسها بالضم واحتياجها له امر بالغ الاهمية فهى تشعر فية بالدفء والحنان بالامان تشعر فية بلحظة صدق المشاعر ودفئها.
تقول “س م” : انا اعتبر قبلة زوجى بعد الانتهاء من الجماع أجمل من كل ما حدث خلال العلاقة فأنا أحس انه يشكرنى على اننى اسعدته واحس ايضا انه يحتضننى ويقبلنى لانه يحبنى انا وليس لمجرد قضاء شهوته منى .
بينما يقول “ك ع” : اشعر وانا احتضنها بعد العلاقة بطاقة فياضة من المشاعر الحميمة الدافئة ورسالة لها اننى اقدرها واقدر هذه الاوقات الرائعة فهى ليست مجرد وعاء لشهواتى .
الكتير من النساء تفضل المعانقة والتقبيل على الجنس لانه دليل اصدق على الحب والشعور بانها مرغوبة .
ولهذا تأكد عزيزي الرجل أن نومك بعد ممارسة العلاقة الحميمة مع زوجتك يسبب لها عواقب نفسية عديدة كما يجعلها تشعر أنكِ تميل لها وتحتاج إليها في وقت معين فقط وبعد ذلك تفضل أي شيء عليها كالنوم مثلاً ما يقلقها منك ويجعلها تمل من هذه العلاقة ولا تحبها.
-
بالفيديو.. برلماني: 32 % من المعتقلين «محبوسين احتياطا»
أقام المجلس القومي لحقوق الإنسان مؤتمر اليوم تحت عنوان “تطوير التشريعات العقابية في ضوء الاستحقاقات الدستورية” بالتعاون مع المنظمة العربية لحقوق الإنسان ...Wed, 17 May 2017 11:36:11 GMT
-
أسباب ارتفاع أسعار «الدواجن» و«اللحوم»
أكد ممدوح رمضان، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين، أنه سيتم استمرار صرف السلع التموينية دون أي استثناء حتى نهاية شهر يوليو، مشيرًا إلى أنه ابتداءً من الغد ستبدأ ...Wed, 17 May 2017 11:05:58 GMT
-
الشرطة الإيطالية تستدعي مهددي «محمد صلاح» بالقتل
قررت الشرطة الإيطالية استدعاء 4 أفراد من ألتراس نادى لاتسيو، فى إطار التحقيقات الجارية حاليًا للكشف عن المتورطين فى قضية تهديد ثلاثى فريق روما، محمد صلاح ودانييلى ...Wed, 17 May 2017 10:16:28 GMT
-
الطماطم تقي من الإصابة بسرطان المعدة
وقال الباحثون، وفقا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، إن الطماطم تمنع نمو الخلايا السرطانية في حال تناولها بالكامل. ويمكن لهذه النتائج أن تمهد الطريق للدراسات التي ...Wed, 17 May 2017 10:08:12 GMT
-
ضبط كمية كبيرة من «الأسلحة» و«المخدرات» ببحر الرمال الأعظم
واصلت قوات حرس الحدود جهودها فى توجيه ضرباتها القاصمة للعناصر الإجرامية وتجار المواد المخدرة التى تستهدف الإضرار بالأمن القومى المصرى، حيث تم ضبط (8) عربات دفع ...Wed, 17 May 2017 08:22:56 GMT
-
محافظ القاهرة يبحث مع مدير الأمن إجراءات استرداد أراضي الدولة
يبحث المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة لليوم الثاني على التوالي سبل التنسيق لبدء أعمال استرداد أراضي الدولة ، والتي قامت المحافظة بتجديد الحصر لها بما هو قائم ...Wed, 17 May 2017 11:36:04 GMT
-
مستوطنون يستولون على أرض وينصبون خياما بالأغوار الشمالية
أقدمت مجموعة من المستوطنين في وقت متأخر من ليل الاثنين الثلاثاء، على نصب خيام ومنشآت استيطانية، في خربة السويدة بالأغوار الشمالية. وأفاد الخبير في شؤون الاستيطان ...Tue, 16 May 2017 09:15:01 GMT
-
ريال مدريد يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة سيلتا فيجو
استأنف لاعبو ريال مدريد امس /الاثنين/ مرانهم استعدادا لمواجهة سيلتا فيجو غدا /الأربعاء/ المؤجلة من الجولة ال`21 بالليجا, والتي ستحسم مساعي الريال للتويج بالبطولة. ...Tue, 16 May 2017 09:00:08 GMT
-
تأييد حبس حبيب العادلي 7 سنوات في «فساد الداحلية»
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، رفض استشكال حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، على الحكم الصادر عليه ...Tue, 16 May 2017 09:00:08 GMT