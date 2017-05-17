من أجلها .. هذا الشئ مهم بعد ممارسة الجنس!

تعاملها معاملة “وعاء الشهوة”!

هل جربت ان تعمل على تحسين ما بعد العلاقة مثلما تعمل تماما على تحسين ما قبلها فقط ؟

هل تنظر لها انها كيان وروح ومشاعر ، ام جسد فقط ؟

اذا كنت تقع فى تلك الاخطاء بعد العلاقة الحميمة بينك وبين زوجتك فتعال نقرأ سويا هذا الموضوع .

من المعروف ان احتضان العشاق والأزواج لبعضهم البعض بعد ممارسة الجنس، يؤدي برأي الخبراء ليس إلى تعزيز الحياة الجنسية فحسب بل إلى تحسين العلاقة الزوجية نفسيا ومعنويا بشكل كبير .

واكدت دراسة برازيلية لمعهد «أونيفيسب»، المختص بالشؤون الاجتماعية والزواجية، أن ما يأتي بعد المعاشرة يعدّ بقدر أهمية ما يأتي قبل المعاشرة، أي أن الأزواج يجب أن يقوموا بتصرفات معينة تدل على رضاهم ورجوعهم للحياة العادية. وقالت الدراسة إن العلاقة الزوجية الصحية يجب أن تراعي أصول ما يجب القيام به قبل المعاشرة، وكذلك بعد المعاشرة الحميمة.

والعناق بعد الجماع يدلّ إلى مدى تعلّق زوجك بك، كما أنّ هذه المبادرة البسيطة تدلّ على أنّه يقدّرك ويحبك كثيراً او انها بالمثل .

تريد المراة التى وصلت إلى قمة اللذة ” الاورجازم أن تعرف ما إذا كان جسمها هو كل ما يهم زوجها أو هى ككل التى تهم زوجها وفى مثل هذه الأحوال فإن قبلة واحدة أو لمسة بحنان او حضن دافئ من الزوج لزوجته قد تكون كافي لتوصيل تلك المشاعر .

ومن المعروف ان الرجل بعد القذف تنتهي نشوته تماما ، لكن المرأة تحتاج الي وقت واكثر شي تحتاجه الزوجه بعد الجماع الضم الحنون.

ويفسر البعض الاحتضان بعد الجماع انه رسالة هامة جدا من الزوج لزوجته انه يشكرها او استمتع ، ولكن عندما ينهي الزوج الجماع دون اي احتضان او مداعبه فهذا معناه انه كان في نزوه وانتهت كانه كان في حلم وافاق منه.

الحضن بالنسبة للزوجة هو الامان فاحساسها بالضم واحتياجها له امر بالغ الاهمية فهى تشعر فية بالدفء والحنان بالامان تشعر فية بلحظة صدق المشاعر ودفئها.

تقول “س م” : انا اعتبر قبلة زوجى بعد الانتهاء من الجماع أجمل من كل ما حدث خلال العلاقة فأنا أحس انه يشكرنى على اننى اسعدته واحس ايضا انه يحتضننى ويقبلنى لانه يحبنى انا وليس لمجرد قضاء شهوته منى .

بينما يقول “ك ع” : اشعر وانا احتضنها بعد العلاقة بطاقة فياضة من المشاعر الحميمة الدافئة ورسالة لها اننى اقدرها واقدر هذه الاوقات الرائعة فهى ليست مجرد وعاء لشهواتى .

الكتير من النساء تفضل المعانقة والتقبيل على الجنس لانه دليل اصدق على الحب والشعور بانها مرغوبة .

ولهذا تأكد عزيزي الرجل أن نومك بعد ممارسة العلاقة الحميمة مع زوجتك يسبب لها عواقب نفسية عديدة كما يجعلها تشعر أنكِ تميل لها وتحتاج إليها في وقت معين فقط وبعد ذلك تفضل أي شيء عليها كالنوم مثلاً ما يقلقها منك ويجعلها تمل من هذه العلاقة ولا تحبها.