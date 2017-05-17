 Moheet on google
الأربعاء 17 مايو 2017 06:45 مساءً
روابط سريعة
"الصحفيين": فتح باب التقديم للقيد بلجنة المشتغلين 25 مايو
عبد المحسن سلامة

"الصحفيين": فتح باب التقديم للقيد بلجنة المشتغلين 25 مايو

2017-05-17 18:38:16

قال ابراهيم ابو كيلة وكيل نقابة الصحفيين وعضو لجنة القيد، إنه سيتم فتح باب التقديم للقيد بلجنة المشتغلين يوم 25 مايو الجاري وذلك للأعضاء الذين استكملوا المدة القانونية بجدول تحت التمرين.

وأضاف أبوكيلة -في تصريح اليوم الأربعاء- أن انعقاد اللجنة سيتم عقب عيد الفطر المبارك.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3