صرح المستشار حسام كامل المستشار القانوني لوزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن الوزارة ستقوم بالمعارضة على حكم جنح الهرم الصادر أمس /الثلاثاء/ بحبس وزير الإسكان سنة.

وأكد المستشار القانوني لوزير الإسكان -في بيان اليوم الأربعاء- أن الوزارة سبق أن حصلت على براءة مرتين في ذات القضية (الجنحة رقم 4099 لسنة 2015 جنح الشيخ زايد بحكم صادر في 27 يناير 2016 والجنحة رقم 4879 لسنة 2016 جنح 6 أكتوبر بحكم صادر في 26 أكتوبر 2016، وأن الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى سبق أن قام بتنفيذ الحكم، والدليل على ذلك حصول رئيس الجهاز نفسه على البراءة فى ذات القضية الصادر الحكم بها أمس.

وقال إنه احتراما لحجية الأحكام فسوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية للمعارضة فى حكم محكمة الجنح الصادر غيابياً بجلسة أمس.