ارتفعت أسعار الذهب في التعاملات المسائية، اليوم الأربعاء، وسجل الجرام عيار 21 نحو 630 جنيهًا، والجرام عيار 18 نحو 540 جنيهًا، وعيار 14 نحو 420 جنيهًا.

وسجل الجرام عيار 24 نحو 720 جنيهًا، بينما سجل الجنيه الذهب نحو 5040 جنيهًا.