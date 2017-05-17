

التقي نقيب الصحفيين عبد المحسن سلامة اليوم الأربعاء ، مع محافظ القاهرة المهندس عاطف عبد الحميد .

وقال نقيب الصحفيين عبد المحسن سلامة، في تصريح له عقب اللقاء، إن النقابة خرجت من لقاء المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة بالعديد من المكاسب، التي جاء على رأسها طلب تفعيل كارنيه هيئة النقل العام للصحفيين لركوب مواصلات الهيئة مجانا.

وأضاف سلامة “بحثت مع محافظ القاهرة مشروع “أكشاك الصحف”، وهو ضمن مشروع الاستقلال المالي الذي تعمل عليه النقابة ، حيث تقوم النقابة بتأجير الأكشاك للمؤسسات القومية ، فهناك مدينة القاهرة الجديدة ليس بها أكشاك للصحف ، وهذه الأكشاك مصدر من مصادر الدخل لافتا أنه يرغب في وصول الصحف لكل منزل في مصر”.

وأوضح نقيب الصحفيين أنه بحث مع محافظ القاهرة توفير مساحات إعلانية للنقابة “اعلانات اوت دورز” تقوم المؤسسات بتأجيرها مما سيوفر لنا عوائد مادية تقدر بعشرة ملايين جنيه كل عام.

وأشار إلى أن النقابة ناقشت مع المحافظ مشاكل نوعية مثل مشاكل المشروع السكني للصحفيين بالتجمع الخامس ، ومشاكل عقار الصحفيين بشارع ولي العهد بحدائق القبة والتي وافق السيد الوزير على حلها.