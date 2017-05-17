محافظ القليوبية: استرداد 14 فدانا فى حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة2017-05-17 18:20:49
أكد محافظ القليوبية اللواء محمود عشماوي بأن المحافظة استردت 14 فدانا من أملاك الدولة الري حتى الآن في أول أيام حملات إزالة كافة التعديات عليها بكل مدن وقرى المحافظة في وقت واحد بالتنسيق مع كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وقوات الجيش والشرطة .
وأضاف عشماوي - خلال لقائه اليوم الأربعاء مع كافة القيادات التنفيذية والأمنية وإدارات أملاك الدولة والأوقاف والري والسكة الحديد والزراعة - أننا لن نفرط في حق الدولة الذي هو حق الشعب وأن العمل متواصل على مدار اليوم ، مشيرا إلى أن كافة الأجهزة التنفيذية والأمنية في انعقاد دائم على مدى اليوم حتى الانتهاء من تنفيذ قرار السيد رئيس الجمهورية باسترداد جميع أملاك الدولة خلال أسبوعين.
وأوضح المحافظ أن المحافظة لديها خطة محكمة وكاملة لإزالة كافة التعديات الموجودة بنطاق المحافظة وسيتم العمل على مدار اليوم لتنفيذ الخطة بالتعاون مع قوات الشرطة والجيش والأجهزة الرقابية لاستعادة أراضى وضع اليد وإزالة التعديات على أراضى الدولة.
ولفت إلى أن العمل سيتم على محورين الأول إزالة جميع التعديات على أملاك الدولة ، والثاني هو حصر وتحديث أي تعديات حديثة لإزالتها في نفس التوقيت ، مطالبا بموافاته بحصر كافة التعديات القديمة والمستحدثة على أراضي الدولة لتنفيذ الإزالة فورا .
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