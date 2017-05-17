ناقش أعضاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم الأربعاء، ما تقوم به جماعة الإخوان “الإرهابية” من استهداف وتشويه لصورة مصر في الداخل والخارج من خلال إدعاءات غير صحيحة تتحدث عن سوء المعاملة داخل السجون لكل من محمد مرسي ومحمد بديع وآخرين من أفراد الجماعة أدينوا أمام القضاء في وقائع تآمر وتخريب جسيمة، وصدرت ضدهم أحكام علنية تستند إلى حيثيات ثبت صحتها، واحتراما لحقوق الإنسان المصري التي نص عليها الدستور والقانون.

وطالب أعضاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام - في بيان - الرئيس عبد الفتاح السيسي، إحالة الموضوع برمته إلى النائب العام الذي يدخل في نطاق سلطته التفتيش على السجون المصرية للتحقيق في وقائع هذه الاتهامات، واتخاذ الإجراءات الواجبة لإصلاح ما قد يكون وقع من أخطاء، وضمان وصول الدواء والرعاية الصحية إلى الجميع دون تمييز والحفاظ على حقوق المسجونين التي تنظمها لوائح السجون بما في ذلك لوائح العقاب، والتأكد من سلامة الإجراءات التي يتم بموجبها التعامل مع الأسماء التي وردت في هذه الاتهامات.

ويهيب المجلس بجميع وسائل الإعلام المحلية والأجنبية وبالشعب المصري أن يخضع بيانات الجماعة المذكورة التي تصدر من كل من قطر وتركيا للفحص الدقيق قبل تصديق وقائعها خاصة أن سياسة الحكومة المصرية في هذا الشأن تستهدف التوفيق بين ضرورات الحفاظ على أمن مصر واحترام حقوق الإنسان المصري التزاما بما أعلنه رئيس الجمهورية في الداخل والخارج.