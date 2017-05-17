عبود الزمر : قراراتنا تسير وفق رؤية واضحة وعبر مؤسسات وليس أشخاص

مسئولون بالحزب : حب الوطن ووحدة وتماسك المصريين هدفنا ولا نختلف عليها

مؤسس الجماعة الإسلامية : كنت أتمنى أن تنأى القيادات بنفسها وتتعلم من درس “العدالة والتنمية”

محي عيسي: ماذا لو كانوا اختاروا شابا أربعينيا لرئاسته !

ماهر فرغلي : قيادات الداخل لا تملك القدرة على اتخاذ قرارسريع بغير علم “الزمر” وباقي القيادات الهاربة

حالة من الاستياء الشديد يشهدها حزب البناء والتنمية -الذراع السياسي للجماعة الإسلامية - نتيجة الحملة الإعلامية الشرسة التي تعرض لها رئيس الحزب الدكتور طارق الزمر؛ بعد انتخابه للمرة الثانية رئيسًا للحزب.

ففي الوقت الذي لم يشكل فوز الزمر صدمة فعلية ولم تفاجئ الأوساط الحزبية بانتخاب دكتور طارق الزمر، رئيسا لحزب البناء، إذ أن معظم الناخبين من نفس جيل الزمر او يصغره، فضلا عن أن النظام الانتخابي عند الجماعة ليست بالأصوات بقدر كون الترشيح لاعتبارات الصفات “من قدم اكثر للجماعة وصاحب التجربة والثبات في السجون المعتقلات”.

ويري مراقبون أخرون أن انتخاب الزمر شكل مفاجأة لعدد من أجهزة الدولة أغضبها بشدة فوز الزمر؛ سيما وأن كل المؤشرات كانت تشير إلى اعتذاره عن خوض الانتخابات، لولا الضغوط الشديدة التي تعرض لها الزمر - بحسب معلومات من داخل الحزب من قيادات الحزب في الداخل والخارج للاستمرار- لاسيما أن آداء الحزب ورئيسه خلال العام الأخير كان مثار ارتياح، وتقدير من أعضاء جمعيته العمومية.

لكن أصوات من الحزب كشفت عن أنه تم استبعاد عدد من أعضاء الهيئة العليا من خوض الانتخابات لإدراجهم على قوائم الكيانات الإرهابية، مؤكدة أن ترشيح كل من محمد شوقي الإسلامبولي، وحسين عبد العال، عضوي مجلس الشورى المتواجدين خارج البلاد، بينما تم استبعاد عاصم عبد الماجد لوجود حكم قضائي عليه، فضلا عن كونه مختفي منذ اكثر من ثلاثة أشهر وغير معلوم مكانه، حيث ترجح بعض المصادر مقتله في سوريا او القبض عليه وتسليمه إلي مصر.

ثلاث سيدات على مقاعد الهيئة العليا للحزب

وضمت الهيئة العليا للحزب 48 عضوا بدلا عن 36 وفقا للتعديلات المقرة بأغلبية الأصوات، في حين حصلت المرأة لأول مرة في الهيئة العليا علي ثلاثة مقاعد لـ” فاطمة أبو زيد” و “زينب حامد علي” و “أسماء محمدي” وهن أما امهات أو زوجات أو أقارب لقيادات بالحزب، كما اختفى من قائمة أعضاء الهيئة العليا أي تواجد للاقباط، لكن - وبحسب تصريح احد مسئولى الحزب - فإن قائمة المؤسيين للحزب تشمل أقباطا في صعيد مصر وتحديدا بالمنيا.

جيل الشباب والوسط

وبحسب بيان للحزب وصف فيه الانتخابات - التي جرت مؤخرا وأسفرت عن فوز الزمر- بالجيدة حيث جرى تصعيد لفئة الشباب ومالت أصوات الناخبين إلى الدفع بهم وبجيل الوسط، واحتل الشاعر الشاب سلطان إبراهيم الصدارة بعد الدكتور نصر عبد السلام رئيس الحزب الأسبق والشيخين عبود الزمر وأسامة حافظ و حصد 464 صوت من جملة 499 صوتا ، كما دفعت الانتخابات بالعديد من جيل الشباب والوسط ، من بينهم أحمد الاسكندراني المتحدث الرسمي لحزب البناء والتنمية و طه الشريف الأمين المساعد للجنة الإعلامية و أحمد كامل أمين الحزب بالإسكندرية و أيمن جاد الرب و رمضان جمعة أمين الحزب بالمنيا و عبد القادر عبد الوهاب أمين الحزب ببني سويف و هاني نور الدين أمين الحزب بالسويس وعصمت الصاوي و أحمد الصاوي أمين لجنة الشباب بالحزب و و محمد عمر عبد الرحمن نجل الشيخ عمر عبد الرحمن زعيم الجماعة و سيد فرج و رضوان التوني أمين الحزب بأسيوط و وجلال عبد اللطيف أمين الحزب بأبي قرقاص و محمد عبد الباقي و شعبان رجب من الفيوم و أشرف توفيق وحسن بدير .

سوء فهم لدي الناخبين

وعبر عبود الزمر في تصريحات خاصة لمحيط عن ارتياحه لنتائج الانتخابات في الجزب وأكد عدم ترشيح صلاح رجب وجمال سمك في قائمة الهيئة العليا الأساسية نتيجة خطأ سببه سوء فهم بعض الناخبين عن أن المرشحين للرئاسة لا يتم انتخابهم بالهيئة العليا وبالتالي لم يحصلوا على اصوات كافية رغم كفاءتهم وخبرتهم في الممارسة.

وعلق عبود علي اختيار ابن عمه طارق رئيسا للحزب، ان هذا الاختيار جاء وفق ألية صحيحة ليُكمل مدته الثانية ، وفي نفس الوقت سيكون هناك قائم بالأعمال داخل البلاد ، ولابد من التوضيح أن القرار بالحزب يسير وفق رؤية واضحة وعبر مؤسسات منتخبة لها صلاحياتها ، نافيا حدوثثمة انفراد بقرارات أو تشكيل مواقف دون أن يمر ذلك عبر الأليات الرسمية ووجه رسالة إلى الجميع بالتزام الهدوء وعدم التوتر والقلق ، وأوصي بقراءة توصيات المؤتمر العام التي سيلتزم بها الجميع.

مصلحة الدولة وأهداف الحزب

من ناحية اخري اكد سلطان ابراهيم امين الجنة الثقافية بالحزب انهم يعملون لصلح الدولة المصرية ووحدة الوطن وتماسكه.

وتساءل ابراهيم لماذا يغضب البعض من تصريحنا بذلك مؤكد اننا سنظل كما نحن نحب هذا البلد ونحافظ عليه وهذا لا يتعارض أبدا مع كوننا نقول للظلم لا ، وأضاف: ما أعلنه المتحدث باسم حزب البناء والتنمية في المؤتمر العام هو نفس ما تم أعلانه مرارا وتم التأكيد عليه منذ البداية وهو نفس ما تم توافق عليه منذ تأسيس التحالف الوطني لدعم الإخوان؛ لافتا إلى أنه هذا منصو عليه في وثيقة الرؤية الاستراتيجية للتحالف الصادرة في 16 نوفمبر 2013 في أوج الحراك الثوري في مصر تحت عنوان: الغايات الاستراتيجية .. البند رقم 8 (الحفاظ علي الدولة المصرية وعلي وحدة الوطن وتماسك أبناء الشعب).

صدمة مؤسس الجماعة من النتائج

وعلي صعيد اخر قال محي عيسي مؤسس الجماعة الإسلامية في السبعينات اسعدني اتمام انتخابات حزب البناء والتنمية االممثل للجماعة الاسلامية وانتخاب رئيس الحزب واعضاء الهيئة العليا .

وتساءل عن اختفاء الشباب في الجماعة الإسلامية، لافتا إلى أنه صدم بعد متابعته للأسماء والصور الفائزة بالانتخابات من ان متوسط اعمار المنتخبين والناخبين يناهز الستين عاما وهى ظاهر تنذر بالخطر لو استمر الامر على ما هو عليه .

واضاف : كنت اتمنى ان يتولى قيادة الحزب شابا لم يتجاوز الاربعين ، وأن ينأى المؤسسون والقايادات عن تلوى المسئولية ، وتتعلم من درس حزب الحرية والعدالة، فتضرب الجماعة مثلا وقدوة فى الفصل بين الدعوى والحزبي وان يستقل الحزب تماما عن ادارة الجماعة فتكون له الحرية فى العمل والمناورة السياسية .

وفي نفس السياق قال الباحث في شئون الاسلام السياسي ماهر فرغلي انه عادة لا تملك قيادات الجماعة الإسلامية في الداخل القدرة اتخاذ أى قرار سريع، إلا بعد أن يمر إلى الخارج، ليعرفوا رأى طارق الزمر، وباقي القيادات الهاربة مشيرا إلى أنه دائما ما يتعمد قيادات الجماعة تأخير قراراتهم، حتى يعرفوا رد فعل الدولة، ورد فعل الإخوان، وهو ما يعوق تصرفاتهم في المستقبل.