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بوتين مازحا : "لافروف" لم يطلعنا على الأسرار الأمريكية
وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف

بوتين مازحا : "لافروف" لم يطلعنا على الأسرار الأمريكية

2017-05-17 18:29:21

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مازحا أنه سيعاقب وزير الخارجية سيرجي لافروف لأنه لم يطلعه على المعلومات السرية ، التي حصل عليها من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الايطالي باولو جينتيلوني في سوتشي اليوم الاربعاء ، قال بوتين :” سنضطر لتوجيه ملاحظة للافروف ، لأنه لم يطلعني ولم يطلع الأجهزة الأمنية الروسية المختصة على هذه الأسرار ” .

وأضاف مازحا :” هذا تصرف سيء للغاية من جانبه “. يُذكر أن وسائل إعلام أمريكية تؤكد أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أطلع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أثناء زيارة الأخير لواشنطن الأسبوع الماضي على أسرار استخباراتية حساسة .

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