خبراء سويسريون يصممون أسرع سيارة كهربائية في العالم2017-05-17 18:05:03
كشفت شركة Classic Factory معلومات حول سيارتها “Elextra”، والتي من المتوقع أن تصبح أسرع سيارة كهربائية.
وتعتبر سيارة تسلا S، أسرع سيارة سيدان كهربائية في العالم حاليا، حيث يتسارع أرقى موديلاتها إلى 100 كيلومتر/ الساعة، خلال 2.5 ثانية تقريبا، بينما يؤكد المصممون من سويسرا أن سيارتهم ستحقق هذه النتيجة خلال 2.3 ثانية. يعني ذلك أن السيارة السويسرية ستتفوق أيضا على سيارة بورش Mission E بأكثر من ثانية واحدة.
وستزود Classic Factory سيارتها الخارقة بمحركين كهربائيين يرفع كل منهما قدرته إلى 680 حصانا. وسيؤمن هيكلها الخفيف، المصنوع من الكربون، ديناميكية فريدة. وتتسع السيارة لأربعة أشخاص فقط، مع هذا يبلغ حجم صندوقها 400 لتر.
ومن المفترض أن تقطع Elextra مسافة 600 كيلومتر دون الحاجة إلى شحن بطاريتها، حتى وإن سارت بسرعة 100 كيلومتر في الساعة.
يذكر أن شركة Classic Factory تطور سيارتها بالتعاون مع شركات أخرى، لم يكشف عنها. ومن المحتمل أن يرفع السويسريون الستار عن شركائهم العام المقبل، حيث يخططون لعرض نموذج Elextra الاختباري للمرة الأولى ربيعا.
ينطلق إنتاج هذه السيارة عام 2019، ويخطط معدو المشروع لتصنيع ما لا يزيد عن 100 قطعة من سيارتهم الخارقة، وبسعر لا يقل عن 450 ألف يورو.
-
بالفيديو.. برلماني: 32 % من المعتقلين «محبوسين احتياطا»
أقام المجلس القومي لحقوق الإنسان مؤتمر اليوم تحت عنوان “تطوير التشريعات العقابية في ضوء الاستحقاقات الدستورية” بالتعاون مع المنظمة العربية لحقوق الإنسان ...Wed, 17 May 2017 11:36:11 GMT
-
أسباب ارتفاع أسعار «الدواجن» و«اللحوم»
أكد ممدوح رمضان، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين، أنه سيتم استمرار صرف السلع التموينية دون أي استثناء حتى نهاية شهر يوليو، مشيرًا إلى أنه ابتداءً من الغد ستبدأ ...Wed, 17 May 2017 11:05:58 GMT
-
الشرطة الإيطالية تستدعي مهددي «محمد صلاح» بالقتل
قررت الشرطة الإيطالية استدعاء 4 أفراد من ألتراس نادى لاتسيو، فى إطار التحقيقات الجارية حاليًا للكشف عن المتورطين فى قضية تهديد ثلاثى فريق روما، محمد صلاح ودانييلى ...Wed, 17 May 2017 10:16:28 GMT
-
الطماطم تقي من الإصابة بسرطان المعدة
وقال الباحثون، وفقا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، إن الطماطم تمنع نمو الخلايا السرطانية في حال تناولها بالكامل. ويمكن لهذه النتائج أن تمهد الطريق للدراسات التي ...Wed, 17 May 2017 10:08:12 GMT
-
ضبط كمية كبيرة من «الأسلحة» و«المخدرات» ببحر الرمال الأعظم
واصلت قوات حرس الحدود جهودها فى توجيه ضرباتها القاصمة للعناصر الإجرامية وتجار المواد المخدرة التى تستهدف الإضرار بالأمن القومى المصرى، حيث تم ضبط (8) عربات دفع ...Wed, 17 May 2017 08:22:56 GMT
-
محافظ القاهرة يبحث مع مدير الأمن إجراءات استرداد أراضي الدولة
يبحث المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة لليوم الثاني على التوالي سبل التنسيق لبدء أعمال استرداد أراضي الدولة ، والتي قامت المحافظة بتجديد الحصر لها بما هو قائم ...Wed, 17 May 2017 11:36:04 GMT
-
مستوطنون يستولون على أرض وينصبون خياما بالأغوار الشمالية
أقدمت مجموعة من المستوطنين في وقت متأخر من ليل الاثنين الثلاثاء، على نصب خيام ومنشآت استيطانية، في خربة السويدة بالأغوار الشمالية. وأفاد الخبير في شؤون الاستيطان ...Tue, 16 May 2017 09:15:01 GMT
-
ريال مدريد يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة سيلتا فيجو
استأنف لاعبو ريال مدريد امس /الاثنين/ مرانهم استعدادا لمواجهة سيلتا فيجو غدا /الأربعاء/ المؤجلة من الجولة ال`21 بالليجا, والتي ستحسم مساعي الريال للتويج بالبطولة. ...Tue, 16 May 2017 09:00:08 GMT
-
تأييد حبس حبيب العادلي 7 سنوات في «فساد الداحلية»
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، رفض استشكال حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، على الحكم الصادر عليه ...Tue, 16 May 2017 09:00:08 GMT