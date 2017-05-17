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خبراء سويسريون يصممون أسرع سيارة كهربائية في العالم
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خبراء سويسريون يصممون أسرع سيارة كهربائية في العالم

2017-05-17 18:05:03

كشفت شركة Classic Factory معلومات حول سيارتها “Elextra”، والتي من المتوقع أن تصبح أسرع سيارة كهربائية.

وتعتبر سيارة تسلا S، أسرع سيارة سيدان كهربائية في العالم حاليا، حيث يتسارع أرقى موديلاتها إلى 100 كيلومتر/ الساعة، خلال 2.5 ثانية تقريبا، بينما يؤكد المصممون من سويسرا أن سيارتهم ستحقق هذه النتيجة خلال 2.3 ثانية. يعني ذلك أن السيارة السويسرية ستتفوق أيضا على سيارة بورش Mission E بأكثر من ثانية واحدة.

وستزود Classic Factory سيارتها الخارقة بمحركين كهربائيين يرفع كل منهما قدرته إلى 680 حصانا. وسيؤمن هيكلها الخفيف، المصنوع من الكربون، ديناميكية فريدة. وتتسع السيارة لأربعة أشخاص فقط، مع هذا يبلغ حجم صندوقها 400 لتر.

ومن المفترض أن تقطع Elextra مسافة 600 كيلومتر دون الحاجة إلى شحن بطاريتها، حتى وإن سارت بسرعة 100 كيلومتر في الساعة.

يذكر أن شركة Classic Factory تطور سيارتها بالتعاون مع شركات أخرى، لم يكشف عنها. ومن المحتمل أن يرفع السويسريون الستار عن شركائهم العام المقبل، حيث يخططون لعرض نموذج Elextra الاختباري للمرة الأولى ربيعا.

ينطلق إنتاج هذه السيارة عام 2019، ويخطط معدو المشروع لتصنيع ما لا يزيد عن 100 قطعة من سيارتهم الخارقة، وبسعر لا يقل عن 450 ألف يورو.

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