برلمانية لـ"حماية المستهلك": أين أنتم من ارتفاع الأسعار2017-05-17 18:08:35
قالت النائبة ثريا الشيخ، عضو مجلس النواب، إن إشكالية الخلاف بين المسؤولين وبعضهم فى الوزارات قائمة بشكل مثير للتساؤل، ووصل الأمر للوزراء وبعضهم البعض.
جاء ذلك في اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أثناء مناقشة موازنة جهاز حماية المستهلك، حيث نشب خلاف بين المسؤولين في الجهاز، ووزارة التخطيط، بسبب رؤية الأولى في أن الموازنة غير مناسبة معهم، في حين اختلف الثاني في أن المسئولين في جهاز حماية المستهلك لا يتناقشون معهم في أي زيادات ويقتصر مطالبهم على نماذج دولية.
وأكدت “الشيخ”، أن الخلاف بين المسؤولين وبعضهم البعض، سيكون سبب في ضياع أي رؤى إيجابية نحن في حاجة إليها خلال الفترة المقبلة قائلة: “الخلاف ده ملخبطني أنا شخصيا والدنيا مش هتمشي كدا خالص”.
ووجهت النائبة حديثها لرئيس جهاز حماية المستهلك اللواء عاطف يعقول بقوله: “أنا بسمع كتير عن الجهاز.. بس مش شايفه شغل على أرض الواقع متسائله:” أين أنت من هذه الأوضاع التي تمر بها البلاد.. وارتفاع الأسعار اللى الناس بتنكوى بيها؟
وواصلت حديثها: “قابلت وزير التموين إمبارح بشأن أسعار اللحوم اللى ارتفعت وكان رده:” أجيب منين والدنيا بايظه”، متابعه:” الأسعار زادت بشكل كبير وإحنا داخلين على شهر رمضان كدا ميحصش وأين جهاز حماية المستهلك من الأمر”.
واستشهدت “الشيخ” بواقعة حدثت معها أثناء شرائها ملابس خاصة بها من منطقة وسط البلد قائلة:” كنت بشترى ملابس من منطقة وسط البلد وبعد ما انتهيت لقيت البائع بيدينى بيان أٍسعار قولت له أنا عايزه فاتوره رد عليه بقوله:” دي اللي عندي قولت له أنا عضو مجلس نواب وعايزه فاتوره قالى:” لو حتى من رئاسة الجمهورية مفيش غير بيان أسعار ومش هديكى فاتوره”.
وتابعت، الأمر مع جهاز حماية المستهلك ولم ينقذنى من الأمر إلا بعد قرابة الساعة حيث أرسل عسكرى من أٌقرب قسم شرطه قائلة:” بعد ما زهقت مرضتشى أشترى الملابس وسيبتها ومشيت”.
وأكدت “الشيخ” على أمنيتها فى ضرورة أن يفعل جهاز حماية المستهلك دوره بكل محافظات مصر قائلة:” الأمر ده حصل معايا كعضو مجلس النواب ما بالكم بباقى الناس والسرقة اللى بيتعرضوا لها”.
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