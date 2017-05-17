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الجيش الأردني ينفذ "الهجوم المعاكس" ضمن فعاليات "الأسد المتاهب 2017"
الجيش الاردني

الجيش الأردني ينفذ "الهجوم المعاكس" ضمن فعاليات "الأسد المتاهب 2017"

2017-05-17 18:08:29

نفذ الجيش الأردني، اليوم الأربعاء، تمرين (الهجوم المعاكس) العسكري في جبال البتراء/ الشيدية (جنوب الأردن) ضمن فعاليات تمرين “الأسد المتأهب 2017”.

وذكر بيان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أنه شارك في التمرين قطع منتخبة من القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والجانب الأمريكي وعدد من القوات المشاركة في تمرين “الأسد المتأهب 2017”، بحضور رئيس هيئة العمليات والتدريب بالقوات المسلحة الأردنية العميد الركن مصلح المعايطة، ونائب القائد العام للجيش الأمريكي ورئيس أركان القوات البرية الإيطالية.

وأشار البيان إلى أن التمرين، الذي نفذته قوات برية وبحرية وجوية، شمل فعاليات مكافحة الإرهاب، والمداهمات والبحث والتفتيش، والقتال في المناطق المبنية، ومهام متعددة لقوة رد الفعل السريع.

ويستضيف الأردن تمرين “الأسد المتأهب 2017” بمشاركة أكثر من 20 دولة، خلال الفترة من 7 - 18 مايو الجاري.، حيث يسعى المشاركون في التمرين إلى تبادل الخبرات والتجارب وتنسيق العمل المشترك.

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