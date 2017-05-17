قال محمد عبد الفتاح، رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية، إن هناك كتابا دوريا سيتم إرساله من مجلس الوزراء، الي كافة الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات المستقلة، لارسال البيانات الكاملة الخاصة بالصناديق الخاصة التابعة لهم.

وأضاف عبد الفتاح، في كلمة له باجتماع اللجنة الاقتصادية لمناقشة الصناديق الخاصة، ان اقصي موعد لإرسال هذه البيانات هو ١٥/٦/٢٠١٧، وفي حالة تأخر المسوؤل عن هذا الموعد سيتعرض للمسائلة القانونية باعتباره ارتكب مخالفة مالية، موضحا أن أبرز البيانات المطلوبة رقم الصندوق واسم الحساب واسم الجهة ورصيد الحساب واسم البنك.

ومن جانبه قال قال الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، ان الحكومة حريصة علي فضح أي فساد موجود بالصناديق الخاصة، وسنعلن ذلك بشفافية كاملة، وحريصون علي أن يكون مجلس النواب شريك في هذا باعتباره يمثل الشعب.