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بوتين: ندعو إيطاليا للمشاركة في تنويع مسارات الغاز الروسي إلى أوروبا
بوتين والرئيس الفلسطيني محمود عباس ‎

بوتين: ندعو إيطاليا للمشاركة في تنويع مسارات الغاز الروسي إلى أوروبا

2017-05-17 17:58:43

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن أمل بلاده بمشاركة إيطاليا في تنويع مسارات توريد الغاز الروسي إلى أوروبا عبر المسار الجنوبي.

وقال بوتين - في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإيطالي باولو جينتيليوني في منتجع سوتشي اليوم /الأربعاء/ -:”نأمل أن تشارك الشركات الإيطالية في استخراج النفط والغاز، وفي مشاريع تنويع إمدادات الطاقة من روسيا إلى أوروبا، خاصة عبر المسار الجنوبي”.

وأشاد الرئيس الروسي بالعلاقات مع روما، واصفا إيطاليا بالشريك الأساسي لروسيا، مشيرا إلى أن اتفاقات بقيمة 1.3 مليار دولار وُقعت بين الشركات الروسية والإيطالية خلال منتدى “بطرسبورج الاقتصادي الدولي” في عام 2016.

وأضاف أن حجم التجارة بين البلدين ارتفع في أول شهرين من العام الجاري بنسبة 28%”، مؤكدا أن لدى البلدين آفاقا لتطوير التعاون التجاري والاقتصادي.

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