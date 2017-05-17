8 أسرار صحية يحملها جوز الهند المجفف2017-05-17 17:56:40
يعرف كثير منا فوائد جوز الهند الصحية، لكن كم منا يعلم الفوائد الصحية للنوع المجفف؟.
تتم عملية التجفيف عن طريق ترك ثمرة جوز الهند حتى يتم التخلص من السوائل والرطوبة الموجودة بداخلها وتصبح جافة تماماً، ورغم ذلك تظل هذه الثمرة الغنية بالفوائد محتفظة بكافة العناصر الغذائية الصحية الموجودة بداخلها، مع اختفاء الدهون غير المشبعة غير المرغوب فيها والتي تكون موجودة داخلها قبل تجفيفها.
ويحتوي جوز الهند المجفف على العديد من العناصر الغذائية مثل الألياف الغذائية، والنحاس والماغنسيوم والسيلينيوم، ولذلك يعد من أفضل الأطعمة المجففة، والتي يجب إدخالها ضمن النظام الغذائي للتمتع بحياة صحية أفضل، وإليكم فيما يلي 8 فوائد صحية مذهلة لجوز الهند المجفف، حسب “العربية عن موقع “بولدسكاي” المعني بالصحة:
1 - المحافظة على صحة القلب
يحتوي جوز الهند المجفف على الألياف الغذائية التي تساعد في المحافظة على صحة القلب، حيث يحتاج جسم الرجل إلى 38 جراماً من الألياف، بينما تحتاج السيدات إلى 25 جراماً فقط، ويمكن توفير هذه الحصص اللازمة عن طريق تناول جوز الهند المجفف، ما يساعد على الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية.
2 - تحسين وظائف المخ
إذا كنت تريد عقلا أكثر ذكاء، فعليك إضافة جوز الهند المجفف لنظامك الغذائي، حيث أكدت العديد من الدراسات أن جوز الهند المجفف يساعد في تحسين وظائف المخ وتعزيز صحته، كما يساعد في الوقاية من بعض الأمراض الخطيرة مثل الزهايمر.
3 - تعزيز المناعة
يحتوي جوز الهند المجفف على مادة السيلينيوم المضادة للأكسدة، مما يجعله الأفضل في تعزيز الجهاز المناعي للجسم، كما يزيد السيلينيوم من نشاط خلايا الدم البيضاء ما يساعد الجسم على مقاومة العدوى والفيروسات.
4 - الوقاية من العقم لدى الرجال
يحتوي جوز الهند المجفف على العديد من المعادن الأساسية التي تقي من العقم لدى الرجال، وهذا ما تم إثباته علميا، فعند تناول جوز الهند المجفف يقوم الجسم بإنتاج السيلينيوم الذي يساعد في تحسين خصوبة الرجال.
5 - علاج الأنيميا (فقر الدم)
بعد سن معينة، تصاب معظم السيدات على وجه الخصوص بالأنيميا، ويرجع ذلك إلى نقص الحديد في الجسم، الأمر الذي يترتب عليه العديد من المشكلات الصحية الأخرى، لذلك فإن تناول جوز الهند المجفف الغني بالحديد يساعد في الوقاية من الأنيميا.
6 - خفض خطر الإصابة بالسرطان
يحتوي جوز الهند المجفف على العديد من العناصر الغذائية والتي تساعد في محاربة الخلايا السرطانية، وبالتالي الوقاية من بعض أنواع السرطان مثل سرطان القولون والبروستاتا.
7 - الوقاية من مشاكل الهضم
يساعد جوز الهند المجفف على الوقاية من بعض مشاكل المعدة، مثل الإمساك، قرحة الاثني عشر و البواسير، ونظرا لعدم وجود آثار جانبية لتناوله، يمكن استخدامه أيضاً لعلاج مشاكل الجهاز الهضمي لدى كبار السن.
8 - الوقاية من آلام المفاصل
يساعد تناول جوز الهند المجفف على علاج بعض مشاكل العظام مثل هشاشة العظام و التهاب المفاصل، وذلك لاحتوائه على العديد من المعادن الأساسية التي تحافظ على تقوية الأنسجة ما يساعد في الحفاظ على صحة الجسم.
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