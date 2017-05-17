قام الداعية الإسلامي الكبير دكتور احمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، اليوم الاربعاء، بزيارة فضيلة الإمام الأكبر دكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بمقر المشيخة؛ لنفي وتكذيب ما نشر على لسانه وما تم تحريفه في بعض وسائل الإعلام.

وصرح الدكتور أحمد عمر هاشم بأنه لم يذكر ما يمس مكانة شيخ الأزهر، ولا مستشار شيخ الازهر المستشار محمد عبد السلام، وأنه لا أحد أعظم مكانة من الأزهر وشيخه الجليل.

وشدد هاشم على انه لم يطلب شيئا فيه أي مساس بقدر الأزهر وشيخه، بل يكن له كل تقدير وإجلال ومحبة، داعيًا الله تعالى أن يحفظ الأزهر الشريف منارة للإسلام والعلم وللدعوة.

كان الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د.محيي الدين عفيفي قد اصدر بيانا في وقت سابق نفى فيه ما نشر في بعض الصحف عن تدخل مستشار شيخ الأزهر في اختيار مبعوثي الأزهر للخارج ومشاركته في لجان الاختيار، مؤكدا أن “هذا الكلام عار من الصحة تماماً ولا يمت للحقيقة بصلة”.

وأوضح عفيفي أنه “فيما يتعلق بمسألة اختيار مبعوثي الأزهر فإن لجان اختيارهم تُشكل من أعضاء هيئة التدريس في جامعة الأزهر في التخصصات المختلفة حسب التخصصات المطلوبة للابتعاث وهو ما يعلن عنه رسميا في كل مسابقة ويتم نشر متابعات مستمرة للجان بالصور في كل الصحف”.

وأضاف أن “فضيلة الإمام الأكبر دكتور احمد الطيب شيخ الازهر الشريف حرص على أن تشتمل اللجان المشكلة لاختيار المبعوثين على عدد من السفراء من وزارة الخارجية لأهمية جانب البروتوكول في عمل المبعوث خاصة في المناسبات واللقاءات المختلفة التي يشارك فيها المبعوثون”.

وشدد على ان “المستشار محمد عبد السلام لم يشارك في أي مرحلة من مراحل اختيار المبعوثين سواء في الشفوي أم المقابلة الشخصية ولم يتدخل من قريب أو بعيد في هذا العمل أو غيره من مهام المجمع لأن ذلك من صميم عمل مجمع البحوث الإسلامية”.