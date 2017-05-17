عرضت فضائية “أون لايف”، اليوم الأربعاء، اللقطات الأولى لجولة أسرة النجم العالمي كريستيانو رونالدو في منطقة الأهرامات.

وزارت الأسرة صباح اليوم المتحف المصري بالتحرير، واستغرقت الزيارة ما يقرب من ساعة ثم غادروا المتحف في الحادية عشرة صباحا، وكان معهم مرشد خاص بهم.

وكانت أسرة رونالدو قد وصلت مطار القاهرة الدولى، مساء أمس الثلاثاء فى زيارة لمصر والتى تشمل جولة سياحية بالقاهرة، فى منطقة الأهرامات، والمتحف المصرى، ومنها تطير العائلة إلى شرم الشيخ لحضور افتتاح فندق “الباتروس أكوا بارك”.