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البدري يدفع بكوليبالي وجابر في الهجوم أمام الشرقية
الاهلي

البدري يدفع بكوليبالي وجابر في الهجوم أمام الشرقية

2017-05-17 18:38:05
محيط - أحمد عبد الخالق

أعلن حسام البدرى، المدير الفنى للأهلي، تشكيل فريقه الذى يواجه الشرقية فى تمام السابعة مساء، ضمن مباريات الجولة الـ٢٩ من بطولة الدورى العام.

وجاء التشكيل كالتالى:

حراسه المرمى: شريف إكرامى.

خط الدفاع: على معلول ورامى ربيعة وسعد سمير ومحمد هانى.

خط الوسط: أحمد فتحى وعمرو السولية وجونيور أجاى وعبد الله السعيد.

خط الهجوم: ميدو جابر وكوليبالى.

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