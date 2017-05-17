في إطار التحقيقات حول مقتل جوليو ريجيني وبناء على دعوة من النيابة العامة المصرية عقد يومي 16 و17 مايو 2017 لقاء فريق تحقيق نيابة روما مع نظيرة المصري.

في أثناء اللقاء تم إجراء تقييم عميق بمسائل التحقيق المفتوحة وكذلك تبادل المعلومات مما مكن النيابتين في إطار التعاون المستمر من الوقوف على حالة التحقيقات كما كان هناك تبادل المحاضر والمستندات وعلى وجه التحديد فقد سلم فريق التحقيق المصري نظيرة الإيطالي الجزء الأول من المستندات المطلوبة من جانبنا في طلب المساعدة القضائية المؤرخ 15 مارس 2017 وقد استقبل النائب العام فريق التحقيق واجد أنه سيتم إبرام اتفاقية يتم من خلال استرجاع محتويات الاقراص الصلبة الخاصة بكاميرات المراقبة.