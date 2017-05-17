تبدأ فعاليات المؤتمر العربي الثانى لعقود الفيديك غدا بالقاهرة والذي تنظمه الاكاديمية الدولية للوساطة والتحكيم بمشاركة الهيئة السعودية للمهندسين واتحاد المهندسين العرب ونقابة المهندسين الاردنية ونقابة المحامين اللبنانية.

يحضر المؤتمر نخبة من كبار رجال القانون والهندسة بمصر والعالم العربي كلامنا الدكتور عادل الحديثى الامين العام لاتحاد المهندسين العرب ودكتور بسام غلمان نائب رئيس الهيئة السعودية للمهندسين والمهندس محمد ابو عفيفة الامين العام لنقابة المهندسين بالاردن هذا فضلا عن د. عصام شرف رئيس مجلس وزراء مصر الأسبق ضيف شرف المؤتمر .

وقد صرح د. وليد عثمان امين عام المؤتمر الي ان المؤتمر يهدف محاولة التوافق حول الية لصياغة عقد عربى موحد في مجال التشيد والمقاولات يضمن المحافظة على اعراف وعادات تلك الصناعة المستمدة من واقعنا المعاصر ومتماشية مع المفاهيم القانونية السائدة في بلادنا العربية وتكون بمثابة الضمانة الفعلية التى يعتمد عليها كل متعاقد في المجال .

وأردف قائلا انه لا جدال ان العقود النموذجية النمطية او النماذج العقدية الموحدة تقوم بدور مهم في صياغة عقود التجارة الدولية بصفة عامة والعقود الدولية للتشييد بصفة خاصة التى تقود قاطرة التنمية في الدول وتزداد اهمية المؤتمر خاصة مع ماتشهده الدول العربية في العقود الاخيرة من محاولات جادة لاحداث تغييرات جوهرية في السياسيات الاقتصادية سعيا وراء اللحاق بالركب الاقتصادي العالمي.