سقوط قذيفة من الأراضي السورية على منزل شمال غرب الأردن

سقطت قذيفة طائشة من الأراضي السورية، ظهر اليوم ا/لأربعاء/ على منزل أحد المواطنين ببلدة الطرة في لواء الرمثا بمحافظة إربد الأردنية (شمال غرب الأردن) دون وقوع إصابات.

وقال محافظ لواء الرمثا الدكتور خالد عليمات، إن القذيقة سقطت على إحدى غرف المنزل واحدثت ثقبا به مسببة ضررا ماديا فقط ولم يسجل وقوع إصابات بين المواطنين.

وشتهد المدن الحدودية الأردنية بين الحين والآخر سقوط قذائف طائشة مصدرها الأراضي السورية جراء القتال الدائر هناك.