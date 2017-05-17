قال وزير الدفاع الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان، إن العلاقات الأمنية بين إسرائيل والولايات المتحدة عميقة وتسهم في قوة إسرائيل، وإنها سوف تستمر.

وجاءت تصريحات ليبرمان هذه على خلفية التقارير بأن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، كشف أمام روسيا معلومات سرية حساسة قدمتها إسرائيل.

وكتب ليبرمان عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن “العلاقات الأمنية بين إسرائيل وبين حليفتنا الكبرى الولايات المتحدة عميقة ومهمة وغير مسبوقة في نطاقها ومساهمتها في قوتنا، هكذا كانت وهكذا سوف تستمر”. على حد قوله.

وكانت تقارير قد أكدت أمس أن ترامب كشف معلومات سرية أمام وزير الخارجية الروسية، سيرجي لافروف، وسفير روسيا في الولايات المتحدة، خلال لقائه معهما في البيت الأبيض، الأسبوع الماضي.. كما قدم ترامب للمسؤولين الروس تفاصيل قد تمس بالعلاقات بين الولايات المتحدة وحليفتها في الشرق الأوسط.

وكانت قد نشرت هذه التقارير بداية في “واشنطن بوست”، وفي وقت لاحق أقر ترامب بأنه قدم جزءا من المعلومات الاستخبارية للمسؤولين الروس.. وكتبت “نيويورك تايمز” يوم أمس، نقلا عن مسؤولين أمريكيين، أن المعلومات الاستخبارية التي وصفت بالسرية والحساسة والتي كشفها ترامب كان مصدرها إسرائيل.

وتعقيبا على ذلك، كتب ترامب في تغريدات على “تويتر” أن من حقه الكامل كرئيس أن يكشف معلومات للروس. وبحسبه فإن “الحقائق تتصل بالإرهاب والأمان في الطيران”.

وأضاف أنه يريد أن تضاعف روسيا من جهودها في القتال ضد تنظيم (داعش) وضد الإرهاب.. ونقلت “واشنطن بوست” عن مسؤولين أميركيين قولهم إن المعلومات التي كشفها ترامب تتصل بمخططات “داعش” في سوريا.

تجدر الإشارة إلى أن شبكة “ABC” قالت اليوم، الأربعاء، إن المعلومات السرية التي كشفها ترامب عرضت للخطر حياة جاسوس إسرائيلي ينشط في صفوف داعش..