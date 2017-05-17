القاهرة.. تستأنف يوم غد الخميس محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار حسين قنديل، محاكمة محمد بديع، مرشد الإخوان، و13 آخرين من قيادات الجماعة، بقضية “أحداث البحر الأعظم”، لسماع الشهود.

القاهرة.. تستأنف غدا الخميس محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، إعادة إجراءات محاكمة رجل الأعمال حسين سالم، في القضية المعروفة بـ”تصدير الغاز لإسرائيل”، لإتمام المداولة.

القاهرة.. تنظم الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتور أحمد الشوكي، ندوة بعنوان المرأة في التصوف الإسلامي، يديرها الدكتور عبد الكريم جبل، ويتحدث فيها الدكتور عبد الحميد مدكور؛ تنعقد الندوة في تمام الساعة 12 من صباح غد الخميس، بقاعة الندوات بمبنى دار الكتب - كورنيش النيل- رملة بولاق- القاهرة ؛ تأتى الندوة ضمن فعاليات الموسم الثقافي الـ16 لمركز تحقيق التراث بدار الكتب المصرية، وقد تم تخصيص ندوات الموسم لمناقشة دور المرأة وصورتها في التراث العربي.

القاهرة.. ينظم متحف الفن الإسلامى بالقاهرة تحت رعاية الدكتور خالد العناني وزير الآثار احتفالية كبرى بمناسبة اليوم العالمى للمتاحف، غدا الخميس فى تمام الساعة الثانية عشر ظهر.

القاهرة.. يتم غدا الخميس افتتاح “المنتدى الثاني لتسويق مخرجات البحث العلمي” في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا بمقر أكاديمية البحث العلمي تحت رعاية، وحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

القاهرة.. يفتتح الكاتب الصحفي حلمي النمنم، وزير الثقافة، مسرح البالون بالعجوزة، في تمام الساعة الثامنة مساء غد الخميس، وذلك بعد الانتهاء من أعمال التطوير واشتراطات الحماية المدنية، بحضور المخرج خالد جلال رئيس قطاع شؤون افنتاج الثقافي، والفنان هشام عطوة رئيس البيت الفني للفنون الشعبية.

أسوان .. يحضر غدا الخميس الدكتور خالد العنانى وزير الآثار، احتفالية وزارة الآثار باليوم العالمي للمتاحف؛ تقام الاحتفالية الكبرى، بمتحف النوبة بمدينة أسوان، ويتخللها فقرات فنية وعروض تابعة لفرع ثقافة أسوان، احتفالاً بذكرى مرور 40 سنة على أول اجتماع لمنظمة المتاحف العالمية ICOM في 18 مايو من عام 1977.

دمنهور.. تنظم دار أوبرا دمنهور ندوة ضمن فعاليات الصالون الثقافي، حول أهم أثار محافظة البحيرة، وذلك غدا الخميس فى تمام الساعة الثامنة مساء على مسرح أوبرا دمنهور وتستضيف خلالها مجموعة من خبراء الآثار والتاريخ المصري القديم وهم أحمد كامل الأدهم مدير عام آثار البحيرة السابق، والدكتور عبد الرحيم المعداوي مدير عام آثار البحيرة، نجوي عز الدين مدير عام الوعي الأثرى بالبحيرة، والخبراء إسماعيل فخرى، احمد رزق السيد، تسنيم سعيد، علاء النحاس، ويدير الصالون الفنان أمين الصيرفي.

القاهرة .. يفتتح الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفنى للمسرح غدا الخميس العرض المسرحى “ميتين من الضحك” إنتاج فرقة المسرح الكوميدى، وذلك فى الساعة الثامنة مساء على مسرح ميامى بوسط البلد.

بورسعيد.. يتم غدا الخميس افتتاح معرض “أهلًا رمضان” بحي المناخ؛ المعرض يقام على مساحة 800 متر مربع ويهدف إلى تلبية متطلبات واحتياجات المواطنين من جميع السلع الأساسية والغذائية ذات الجودة العالية بأسعار مناسبة ومخفضة للتخفيف عن محدودي الدخل ورفع الأعباء عنهم.

القاهرة.. تنظم الرابطة العربية لجراحات السمنة والسكر بالتعاون مع جمعية الجراحات المصرية الحديثة المؤتمر الـ18 لجراحات السمنة والسكر، وذلك غدا الخميس، لإبراز أخر التطورات والنجاحات فى جراحات السمنة والسكر بمشاركة أكثر من 100 جراح من مصر والشرق الأوسط بحضور الدكتور عبدالوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس.

القاهرة.. تحتفل شركة ميناء القاهرة الجوى، غدا الخميس، بمرور 53 عامًا على إنشاء مطار القاهرة الذى افتتحه الرئيس الراحل جمال عبدالناصر فى 18/5/1963.

القاهرة.. تقدم فرقة أوبرا القاهرة عرض “أوبرا عايدة” بمشاركة فرقة بالية أوبرا القاهرة وبمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة وكورال أكابيلا قيادة وتدريب الدو مانياتو من إخراج الفنان الراحل عبدالمنعم كامل والإخراج التنفيذى للدكتور عبدالله سعد وذلك غدا الخميس على المسرح الكبير بدار الاوبرا المصرية .

شرم الشيخ .. يعقد غدا الخميس، مؤتمر سفراء الشباب والمرأة العرب بمدينة شرم الشيخ، بحضور كوكبة من نجوم الفن والفكر والأدب في مختلف المجالات والثقافات التى تحمل الهوية العربية وتدمج دماء الوحدة الوطنية والعروبة على مائدة واحدة، وذلك من خلال عدة جلسات حوارية تحمل عنوان “صانعى القيادة والريادة”، و”ثقافات الهوية العربية” والتى يشارك بها عدد من الدول العربية المختلفة منهم “السعودية- لبنان - تونس - الكويت - الإمارات - فلسطين - سلطنة عمان - المغرب - العراق- الجزائر- السودان”.

القاهرة.. يحيي غدا الخميس فريق منيب باند حفلا على خشبة مسرح النهر بساقية الصاوى بالزمالك فى تمام الساعة السابعة النصف مساء .

القاهرة .. يحيي غدا الخميس فريق فريق المرعشلي حفل إنشاد دينى باسم “الرضوان” وذلك فى تمام الساعة السابعة والنصف مساء على خشبة مسرح الحكمة بساقية الصاوى بالزمالك .

القاهرة.. تقام غدا الخميس ندوة بقاعة الكلمة بساقية الصاوى بالزمالك بعنوان “صعوبات التعلم بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمى فى شهر مايو من كل عام ” و تتدير الندوة الاستاذة منى صفوت مسؤولة نشاط ذوى القدرات المختلفة بجمعية رسالة فرع شبرا و ذلك فى تمام الساعة الرابعة النصف عصراً .

القاهرة .. يقدم غدا الخميس فريق “إنقاذ حياة” ندوة بعنوان ” اليوم العالمى لدعم مرضى أنيميا البحر المتوسط ” و ذلك بقاعة الكلمة بساقية الصاوى بالزمالك فى تمام الساعة السادسة و النصف مساء .

القاهرة .. تحيي الفرقة القومية العربية للموسيقى غدا الخميس حفلا موسيقيا على خشبة مسرح الجمهورية بوسط البلد فى تمام الساعة الثامنة مساء .

الإسكندرية.. تقام غدا الخميس مباراة كرة القدم بين فريقى (المصرى والداخلية) ضمن منافسات الأسبوع التاسع والعشرين من بطولة الدوري العام المصري على استاد برج العرب فى تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا.

الإسكندرية.. تقام غدا الخميس مباراة كرة القدم بين فريقى (سموحة وبتروجيت) ضمن منافسات الاسبوع التاسع والعشرين من بطولة الدورى العام المصرى على استاد برج العرب فى تمام الساعة االسادسة و النصف مساء .

القاهرة.. تقام غدا الخميس مباراة كرة القدم بين فريقى (الزمالك ووادي دجلة) ضمن منافسات الاسبوع التاسع و العشرين من بطولة الدورى العام المصرى على استاد برج العرب فى تمام الساعة التاسعة مساء .

المنصورة .. تنتهى فى الحادية عشر من صباح غد امتحانات الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية العامة بمحافظة الدقهلية للعام الدراسى الحالى ( 2016/2017 ) والتى استمرت ستة أيام وبلغ عدد طلابها 101285 طالباً وطالبة أمام 285 لجنة على مستوى المحافظة.

المنصورة.. تعقد مكتبة المجاهد حسن طوبار الثقافية بمدينة المنزلة ندوة ثقافية فى الحادية عشر من صباح غد بمناسبة اليوم العالمى للكتاب وذلك بمقر المكتبة.