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الصحفيين: أزمة نادي الزمالك أخذت أكبر من حجمها
عبدالمحسن سلامة مدير تحرير صحيفة الأهرام‎

الصحفيين: أزمة نادي الزمالك أخذت أكبر من حجمها

2017-05-17 17:08:08


قال عبدالمحسن سلامة، نقيب الصحفيين: إن أزمة النقابة مع نادي الزمالك الأخيرة، أخذت أكبر من حجمها، موضحًا أنه تم تحديد ميعاد مع المستشار مرتضى منصور لإيجاد حل لتلك الأزمة.
وأضاف، في تصريحات صحفية له، اليوم الأربعاء، أن النقابة خرجت من لقاء محافظ القاهرة، بالعديد من المكاسب، على رأسها طلب تفعيل كارنيه هيئة النقل العام للصحفيين، والذي يسمح للأعضاء باستقلال أتوبيسات هيئة النقل العام مجانًا.
وتابع: بحثت مع محافظ القاهرة مشروع “أكشاك الصحف”، وهو ضمن مشروع الاستقلال المالي الذي تعمل عليه النقابة، كما تقوم بتأجير هذه الأكشاك للمؤسسات القومية”.
وأوضح نقيب الصحفيين أنه بحث مع محافظ القاهرة توفير مساحات إعلانية للنقابة خارج المؤسسة، تقوم بتأجيرها، مما يوفر عوائد مادية ستعود عليها، والتي ستقدَّر بالملايين.

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