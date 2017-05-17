النيابة: اتفاق لاسترجاع محتويات كاميرات مراقبة المترو في واقعة مقتل "ريجيني"2017-05-17 17:04:02
أكد المستشار نبيل صادق النائب العام أنه سيتم، قبل نهاية شهر مايو الجاري، إبرام اتفاق للبدء في استرجاع محتويات الأقراص الصلبة الخاصة بكاميرات المراقبة بمحطات مترو القاهرة، وصولا إلى ملابسات وحقيقة واقعة مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني ومرتكبها.
جاء ذلك خلال استقبال النائب العام لفريق التحقيق الإيطالي من نيابة روما، بناء على دعوة من النيابة العامة المصرية، حيث تم عقد عدة لقاءات على مدى يومي أمس واليوم بين فريق محققي نيابة روما ونظيره المصري، في إطار التحقيقات المتعلقة بمقتل “ريجيني”.
وتم خلال اللقاء الذي جمع النيابتين المصرية والإيطالية، إجراء تقييم عميق لمسائل التحقيق المفتوحة وتبادل المعلومات، في ضوء التعاون المستمر بين النيابتين، للوقوف على حالة التحقيقات..حيث تم تبادل للمحاضر والمستندات، وسلم فريق التحقيق المصري نظيره الإيطالي الجزء الأول من المستندات المطلوبة من جانب نيابة روما في طلب المساعدة القضائية الدولي المؤرخ في 15 مارس الماضي.
وأكدت النيابتان المصرية والإيطالية إصرارهما على استمرار التعاون في التحقيقات، حتى يتم التوصل إلى مرتكبي واقعة اختطاف وتعذيب جوليو ريجيني.
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