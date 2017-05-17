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السجن بين 7 و12 سنة لـ4 أطفال بتهمة هتك عِرض طالب إعدادي بالشرقية
|S|حبس

السجن بين 7 و12 سنة لـ4 أطفال بتهمة هتك عِرض طالب إعدادي بالشرقية

2017-05-17 17:00:45


عاقبت محكمة جنايات أحداث شمال الشرقية، برئاسة المستشار بلال أبو خضرة، وعضوية المستشارين محمود مصطفى الكومي ومحمد بهاء الدين، وحضور أحمد علام وكيل نيابة ههيا، اليوم الأربعاء، 4 أطفال لم تتجاوز أعمارهم الرابعة عشر بالسجن 7 سنوات حضوريًّا، وهم “الشحات محمود م أ ال” و”الوزير م ع”، ومعاقبة المتهمين الثالث والرابع غيابيًّا بالسجن 12 سنة لكل منهما، بتهمة هتك عِرض طفل آخر.
كان اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، قد تلقَّى إخطارًا من اللواء هشام خطاب مدير المباحث يفيد بوصول بلاغ من ولي أمر بقيام 4 أطفال بالتعدي على نجله “أ” 13 سنة طالب بالصف الثانى الإعدادى ومقيم عزبة تابعة لدائرة المركز، واتهم ولى الأمر الشباب بتصوير نجله عاريًا لابتزازه ماديًّا مقابل عدم نشر الفيديو.
تبيَّن من التحقيقات صحة الواقعة، وأن المتهمين زملاء المجنى عليه، وألقى ضباط مباحث أولاد صقر، برئاسة النقيب مصطفى بليغ، القبض على 2 من المتهمين بالتعدي الجنسي على زميلهم وهتك عِرضه وتصويره عاريًا، وتم تحرير المحضر اللازم.

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