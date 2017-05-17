

أعلن الدكتور حسين خيرى، نقيب أطباء مصر، عن اتخاذ النقابة العامة للأطباء المسلك القانونى للرد على وقف عضوية مصر فى اتحاد الأطباء العرب.

وشدد خيرى، خلال المؤتمر الصحفى الذى عُقد، اليوم الأربعاء، بدار الحكمة، للرد على تجميد عضوية نقابة الأطباء باتحاد الأطباء العرب، على أنه لا يوجد خلاف شخصى بين نقابة الأطباء وأى جهة أخرى، وإنما هذا الخلاف سببه اختلاف فى وجهات النظر حول أداء العمل داخل الاتحاد.

وأشار خيري إلى أن مصر تعتبر من المؤسسين لاتحاد الأطباء العرب منذ الستينيات، لذلك يجب أن يكون الأمين العام للاتحاد مصريًّا، ولا يجوز بأى حال من الأحوال تجميد عضوية مصر داخل الاتحاد، لذلك قامت النقابة بكل الإجراءات القانونية لتصحيح هذا الوضع.