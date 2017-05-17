قام محمد طلعت المحامي بصفته وكيلا عن أيمن نور دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالب فيها ببطلان وإلغاء إحالته للجنح في القضية رقم ٢٨٤٥ لسنة ٢١٠٧ لعدم إعلانه على مقر إقامته بدولة تركيا.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٤٧٩٣٨ لسنة ٧١ قضائية كلا من وزير الداخلية والنائب العام بصفتيهما.

وذكرت الدعوى أن المدعى له مكان معلوم بتركيا، وهو صاحب قناة الشرق التي تبث إرسالها من تركيا، وأنه تم اتهامه في جنحة بالتجمع الخامس دون إعلانه بالطريق القانوني.

وأضاف الدعوى أن وزارة الداخلية سبق وأن قررت عدم التجديد له بجواز السفر المصرى،وطعن أمام المحكمة وألغت القرار، وهو ما يؤكد مكانه المعلوم بتركيا.

وأشار إلى أن إحالته لمحكمة الجنح بدون إعلانه على مقر إقامته مخالف لقانون الإجراءات الجنائية.