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محافظ الغربية: تشكيل لجنة لدراسة حالات التعدي ووضع القيمة التقديرية لها والعمل على تقنينها
احمد ضيف صقر

محافظ الغربية: تشكيل لجنة لدراسة حالات التعدي ووضع القيمة التقديرية لها والعمل على تقنينها

2017-05-17 16:51:10
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قرر محافظ الغربية اللواء أحمد ضيف صقر، اليوم الأربعاء تشكيل لجنة برئاسة اللواء ناصر طه رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ ورؤساء المدن والأحياء ووكلاء وزارة الري والزراعة والأوقاف والإصلاح الزراعي والسكة الحديد بالمحافظة لدراسة حالات التعدي ووضع القيمة التقديرية لها والعمل على تقنينها خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة.

وشدد محافظ الغربية -خلال اجتماعه مع رؤساء المدن والقرى لمناقشة حصر أراضي الدولة- على إزالة جميع التعديات على الأراضي أملاك الدولة والتنسيق بين رؤساء المدن والطرق لازالة كافه الأكشاك المتعدية على الطرق وذلك تنفيذا لتوجيهات واهتمام القيادة السياسية باسترداد أراضى الدولة وعدم التعدى عليها.

وقال المحافظ -خلال الاجتماع- إن التعدي على أراضي الدولة مجرم قانونيا ولابد من سرعة استعادتها للدولة لان تلك الأرض ملك للمواطنين ولايصح أن يعتدى عليها أحد.

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