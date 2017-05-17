اختار المجلس التنفيذي للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية الدكتور أحمد عبدالعال رئيس الهيئة المصرية العامة للأرصاد الجوية عضوا بالمجلس التنفيذى للمنظمة خلفا لعضو المجلس النيجيرى الجنسية، والذى انتهت ولايته، وذلك خلال اجتماعات المجلس التنفيذى للمنظمة، والتي بدأت يوم 10 مايو الجاري وتستمر حتي 17 من نفس الشهر.

يشار إلي أن اختيار الدكتور أحمد عبدالعال لعضوية المجلس قد استند إلى توافق المجموعة الأفريقية على ترشيحه لشغل المقعد خلفا للعضو النيجيرى، وذلك علي الرغم من أن ذلك المقعد لم يكن مخصصا لدولة تنتمى لإقليم الشمال الأفريقى، الأمر الذي جسد مكانة مصر الرائدة وسط قارتها كما مثل شهادة تقدير للخبرات الفنية الثرية التى يتمتع بها الدكتور أحمد عبدالعال.

يذكر أن آخر مرة تولى فيها خبير مصرى عضوية المجلس التنفيذى للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية كانت عام 2005، فيما توفر عودة مصر لشغل عضوية المجلس ممثلة فى رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فرصة كبيرة من أجل تعزيز الجهود الوطنية الرامية إلى التصدى إلى ظواهر بيئية بالغة الأثر، مثل التصحر والتغير المناخى وفقر المياه وتآكل السواحل، وذلك من خلال ما توفره تلك العضوية من قناة تواصل مع خبراء الدول الأخرى للاطلاع على أفضل الممارسات ذات الصلة بالتصدى لتلك الظواهر ونقل الخبرات الفنية والوسائل التقنية وتوقيع البروتوكولات والاتفاقيات التى تيسر ذلك.

كما توفر التمويل اللازم والدراسات العلمية ذات الصلة بالمسائل المذكورة، وعقد البرامج التدريبية للكوادر الوطنية والعربية والأفريقية بالتعاون مع مركز التدريب الوطنى التابع للهيئة العامة للأرصاد الجوية، فضلا عما تمثله عضوية مصر من مصدر دعم للمرشحين المصريين لشغل المناصب المختلفة فى الهيكل الإدارى للمنظمة، إلى جانب تأهيل مصر لاستضافة الاجتماع الإقليمى لدول القارة الأفريقية أعضاء المنظمة فى المستقبل القريب.