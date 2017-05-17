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الاتحاد الأوروبي يخصص 10 ملايين يورو لمدارس المعارضة السورية
الاتحاد الاوربي

الاتحاد الأوروبي يخصص 10 ملايين يورو لمدارس المعارضة السورية

2017-05-17 17:09:37

أعلنت المفوضية الأوروبية تقديم مساعدات مالية إضافية للمؤسسات التعليمية في مناطق سيطرة المعارضة في سوريا قدرها 10 ملايين يورو.

وأوضحت المفوضية - جاء في بيان أوردته قناة (سكاي نيوز) الإخبارية اليوم /الأربعاء/ - أن قرار الاتحاد الأوروبي هذا يؤكد دعمه لحق كل إنسان في التعليم، مهما كانت صعوبة الظروف الحياتية.

وأشارت المفوضية إلى أنه سيتم تخصيص المساعدات من قبل معهد دعم الاستقرار والسلام التابع للاتحاد الأوروبي، لإدارات التعليم في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة في سوريا.

ومن المقرر إنفاق هذا المبلغ، بالدرجة الأولى، على تقديم الخدمات الأساسية في مجال التعليم، في المرحلة التمهيدية قبيل بدء “الانتقال السياسي الحقيقي” في سوريا.

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