أكد مجلس جامعة الأزهر وقوفه صفا واحدا خلف فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر في كل ما يتخذه من قرارات مخلصة لرفعة شأن الإسلام والوطن والأزهر الشريف باعتباره منارة العالم الإسلامي، وقبلة المسلمين العلمية، وقلعة الوسطية.

كما أكد المجلس - في بيان عقب اجتماعه اليوم الأربعاء - تأييده الكامل لفضيلة الإمام الأكبر فيما يقوم به من جهدٍ على المستويين الدولي والقومي.

وشدد البيان علي استعداد المجلس الكامل لشرح أي موضوع مثار والإجابة على أي تساؤل يتعلق بجامعة الأزهر الشريف من خلال مجلس الجامعة، لافتا إلي أنه الجهة الوحيدة الممثلة للجامعة، والمعبر عن أعضاء هيئة التدريس فيها.

وأهاب مجلس جامعة الأزهر بوسائل الإعلام الوطنية المخلصة توخى الدقة في كل ما ينشر أو يذاع عن الأزهر الشريف.