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"الزراعة" تحدد مواقع التعديات على أراضي الدولة لإزالتها
الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة‎

"الزراعة" تحدد مواقع التعديات على أراضي الدولة لإزالتها

2017-05-17 16:39:26

أكد الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أنه تم إرسال قرارات الإزالة للتعديات الصادر بشأنها قرارات من الهيئة العامة لمشروعات التعمير، تمهيدا لإزالتها بمعرفة الجهات المعنية بالمحافظات، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة بكل محافظة.

وأضاف “البنا”، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، أنه تم تزويد القرارات بالخرائط والإحداثيات، لتحديد مواقع المخالفات ومساحات كل تعدٍّ، لضمان الدقة في تنفيذ قرارات الإزالة، مشيرا إلى أنه سيتم تحديث موقف التعديات يوميا، بما يسمح برفع كفاءة الأجهزة الفنية لملاحقة المخالفين.

وأوضح وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أنه سيتم اعتماد آليات جديدة خلال الاجتماع المقبل لمجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، تستهدف عرض الحصر النهائى للمخالفات بمختلف المحافظات، وفقا للتصنيفات المحددة لحالات التعديات، سواء بتغيير النشاط، أو تعديات الأرض الفضاء، وتحديد آليات تقنين أوضاع المخالفات للزراعات الجادة.

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