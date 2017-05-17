أكد جواد العناني نائب رئيس الوزراء الأردني الأسبق، أن لقاءات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في السابق مع الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والفلسطيني محمود عباس “أبومازن” والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ساعدت في تبلور أجندة مشتركة مع السعودية والولايات المتحدة لمحاربة الإرهاب وتحييد الدور الإيراني وتحسين العلاقات العربية الامريكية والقضية الفلسطينية والأزمة اليمنية.

وأوضح العناني في مداخلة هاتفية على قناة “أون لايف” الفضائية اليوم الأربعاء ، أن المواقف العربية تجاه القضية الفلسطينية عقب القمة العربية الأخيرة في الأردن من حيث دعم المبادرة العربية مقابل التطبيع مع إسرائيل، مشيرا إلى انه قد تحدث إشكالية حول الأراضي العربية المحتلة من إسرائيل مثل هضبة الجولان السورية.

وشدد على ضرورة أن تعي الولايات المتحدة الأمريكية على تأكيد مصر والأردن بعمل مفاوضات مباشرة وسريعة لإنهاء القضية الفلسطينية.

وجدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد استقبل اليوم العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني لمناقشة العديد من القضايا والملفات الإقليمية.