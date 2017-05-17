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الأعلى لتنظيم الإعلام يطلق خدمة (واتس آب) للتواصل مع الجمهور
ماسبيرو

الأعلى لتنظيم الإعلام يطلق خدمة (واتس آب) للتواصل مع الجمهور

2017-05-17 16:34:44
وكالات

أطلق المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، خدمة (واتس آب) على رقم 01090004169، وذلك للتواصل مع متلقي الخدمة الإعلامية واستطلاع أراء الجمهور والمتخصصين والمختصين في كل ما يبث على شاشات الفضائيات وما ينشر في الصحف وما يذاع على الإذاعات المختلفة وما يبث على الصحف الإلكترونية.

تأتي الخدمة الجديدة، التي يبدأ عملها في الساعة الثامنة من صباح غد الخميس، ضمن مجموعة وسائل للتواصل مع المجلس فيما يختص بالآراء والشكاوى تشمل موقعا إلكترونيا لتلقي الشكاوى علاوة على الشكاوى الورقية التي يستقبلها المجلس في عنوانه بمقره بكورنيش النيل مبنى التلفزيون المصري (ماسبيرو).

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