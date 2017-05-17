حذر علماء من أن زلزالا بقوة 7 درجات أو أكثر سيضرب مدنية “إسطنبول” التركية في أي لحظة، مع إطلاق الإنذار بحدوثه قبل ثوان قليلة فقط.

وبحسب “روسيا اليوم”، يمكن أن يكون مركز الزلزال في منطقة “فالق” شمال الأناضول، على بوابات المدينة، وفقا لما ذكرته التوقعات الحالية، هذا وقد يكون الزلزال مدمرا للمدينة التركية التي تضم أكثر من 15 مليون نسمة، وآلاف السياح.

ويعتمد مدى هذا التهديد الزلزالي لمدينة إسطنبول، على قوة تشابك الصفائح، والمنطقة التي يضربها الزلزال.

وتشير الأبحاث التي أجراها، ماركو بونهوف، من مركز الأبحاث الألماني للعلوم الجيولوجية، إلى أن الزلزال الضخم القادم، قد يحدث في إسطنبول، بعد أن ينشأ من الجانب الشرقي لبحر مرمرة.

وقال الدكتور بونهوف: “يوجد خبر سار وآخر سيئ بالنسبة للمدينة، الخبر السار: سينتشر الزلزال شرقا، أي بعيدا عن المدينة، أما الخبر السيئ: سيكون هناك لحظات قصيرة جدا للإنذار المبكر، قبل بضع ثوان”.

وتشير البيانات الحالية التي تم الحصول عليها، إلى أن الزلزال سيكون مركزا على بوابات إسطنبول.