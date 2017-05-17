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"الأليزيه" يعلن عن تشكيل أول حكومة فرنسية جديدة
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"الأليزيه" يعلن عن تشكيل أول حكومة فرنسية جديدة

2017-05-17 16:28:19

أعلن قصر الإليزية عن تشكيل حكومة جديدة، وتضم تشكيلة الحكومة الفرنسية الجديدة كذلك : مارييل دو سارنيز كوزيرة للشؤون الأوروبية..جيرار درمانان وزيرا للحسابات العامة، ريشار فيران وزيرا للترابط بين المناطق، أنيك جيرادان وزيرة لأقاليم ما وراء البحار، إليزابيت بورن وزيرة للنقل، كريستوف كاستانير سكرتير دولة لشؤون البرلمان والمتحدث باسم الحكومة، مارلين شيابا سكرتيرة دولة للمساواة بين السيدات والرجال، صوفي كلوزيل سكرتيرة دولة لشؤون المعاقين..منير محجوب سكرتير دولة معني بالرقمنة.

ومن المقرر أن تجتمع الحكومة الجديدة صباح غد الخميس بقصر الأليزيه، وسوف تخوض هذه الحكومة الانتخابات التشريعية المرتقبة في يونيو المقبل وتضم مسؤولين من اليمين واليسار والوسط وكذلك من المجتمع المدني.

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