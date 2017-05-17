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مصادر قانونية: رفض استشكال "العادلي" وراء هروبه
وزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي

مصادر قانونية: رفض استشكال "العادلي" وراء هروبه

2017-05-17 16:31:14

قالت مصادر قانونية، إن دفاع حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، لم يقدم في جلسة استشكال موكله على حكم سجنه 7 سنوات فى قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على أموال الداخلية، ما يفيد تواجده فى أى من المستشفيات الخاصة أو الحكومية.

وأضافت المصادر أنه من أسباب رفض استشكال “العادلى” هروبه من تنفيذ الأحكام، والأصل فى الاستشكال أن يقدمه الدفاع أثناء تواجد المحكوم عليه داخل محبسه.

كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، قد رفضت الاستشكال المقدم من دفاع حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، لوقف الحكم الصادر ضده بالسجن 7 سنوات فى قضية الاستيلاء على المال العام بالداخلية.

جدير بالذكر أن محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد قد قضت بالسجن المشدد 7 سنوات بحق حبيب إبراهيم العادلى، ونبيل سليمان، وأحمد عبد النبى، وإلزامهم برد مبلغ 195 مليونا و936 ألف جنيه وتغريمهم، مبلغ 195 مليونا و936 ألف جنيه.

وقضت بالسجن المشدد 5 سنوات لمحمد أحمد الدسوقى، وبكر عبد المحسن صلاح عبد القادر وفؤاد محمد كمال، وعادل فتحى، ومحمد ضياء عبد اللطيف، وقضت بالسجن لمدة 3 سنوات للمتهمتين نوال حلمى وعلا كمال.

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