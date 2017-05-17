استضافت نقابة الصحفيين اليوم الأربعاء المهندس عاطف عبدالحميد محافظ القاهرة بدعوة من لجنة النشاط برئاسة حسين الزناتي.

وفِي بداية اللقاء، أكد عبدالمحسن سلامة أن محافظ القاهرة رجل يحمل على أكتافه العديد من المهام الصعبة، ومن بينها الكثير من المشاكل غير المستحدثة كالزحف العمراني والبشري، وشدد سلامة على أهمية التعاون بين النقابة والمحافظة، مشيرا إلى أن المحافظ متجاوب مع كل ما طرح عليه من تصورات لتقديره لأهمية القوى الناعمة، وأن تجد النقابة الدعم والمساندة ليست شخصية ولكن دعم للأمة فعندما يكون لدينا ثقافة مزدهرة يكون لنا شعب مزدهر، وهو ما أكد عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي.

بدوره، رحب حسين الزناتي رئيس لجنة النشاط بمحافظ القاهرة، مؤكدا أنه رجل حقق إنجازا كبيرا خلال عمله بـ”مصر للطيران” وتم خلال عام من عمله بها إدراجها على تحالف “ستار” العالمي وحقق نهضة كبرى جدا وهو صاحب قرار.

وقال محافظ القاهرة -في كلمته خلال اللقاء- “يسعدني ويشرفني ان أكون في نقابة الصحفيين هذا الحصن والدار والمنبر الذي ينير الرأي العام.. وعلى يديه تحدث نهضة كبيرة في هذه النقابة إن شاء الله”، وأضاف أنه منذ أن أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي التكليف بإزالة التعديات على أراضي الدولة، بدأ المسؤولون الإعداد لتنفيذ هذا الالتزام، خاصة والفترة قليلة وهو تحدي ولكننا قادرون على تنفيذ هذا التكليف . واكد أنه “منذ بدء العمل على هذا التكليف ومن قبله كنّا نعمل بجهد مكثف”.

ولفت المحافظ إلى أن القاهرة وضعها مختلف نظرا إلى أن الازالات تقع وسط الكتلة السكانية للمحافظة، والتعديات في جميع الأحياء، وأن الإزالات المكثفة بدأت منذ أمس ومستمرة اليوم، وقدم عرضا سريعا بعنوان (القاهرة 2017) قلب مصر النابض وأوضاعها ومشاكلها، وأكد أن القاهرة تبلغ مساحتها حوالي 3 آلاف كيلومتر مربع ويتراوح عدد سكانها حاليا وفقا للتعداد القديم بين 10 و11 مليون نسمة، كما يتردد عليها ما يتراوح بين 4 و5 ملايين نسمة يوميا. ‎