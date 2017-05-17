محافظ القاهرة يدعو المواطنين لعدم شراء العقارات غير المرخصة2017-05-17 16:32:11
استضافت نقابة الصحفيين اليوم الأربعاء المهندس عاطف عبدالحميد محافظ القاهرة بدعوة من لجنة النشاط برئاسة حسين الزناتي.
وفِي بداية اللقاء، أكد عبدالمحسن سلامة أن محافظ القاهرة رجل يحمل على أكتافه العديد من المهام الصعبة، ومن بينها الكثير من المشاكل غير المستحدثة كالزحف العمراني والبشري، وشدد سلامة على أهمية التعاون بين النقابة والمحافظة، مشيرا إلى أن المحافظ متجاوب مع كل ما طرح عليه من تصورات لتقديره لأهمية القوى الناعمة، وأن تجد النقابة الدعم والمساندة ليست شخصية ولكن دعم للأمة فعندما يكون لدينا ثقافة مزدهرة يكون لنا شعب مزدهر، وهو ما أكد عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي.
بدوره، رحب حسين الزناتي رئيس لجنة النشاط بمحافظ القاهرة، مؤكدا أنه رجل حقق إنجازا كبيرا خلال عمله بـ”مصر للطيران” وتم خلال عام من عمله بها إدراجها على تحالف “ستار” العالمي وحقق نهضة كبرى جدا وهو صاحب قرار.
وقال محافظ القاهرة -في كلمته خلال اللقاء- “يسعدني ويشرفني ان أكون في نقابة الصحفيين هذا الحصن والدار والمنبر الذي ينير الرأي العام.. وعلى يديه تحدث نهضة كبيرة في هذه النقابة إن شاء الله”، وأضاف أنه منذ أن أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي التكليف بإزالة التعديات على أراضي الدولة، بدأ المسؤولون الإعداد لتنفيذ هذا الالتزام، خاصة والفترة قليلة وهو تحدي ولكننا قادرون على تنفيذ هذا التكليف . واكد أنه “منذ بدء العمل على هذا التكليف ومن قبله كنّا نعمل بجهد مكثف”.
ولفت المحافظ إلى أن القاهرة وضعها مختلف نظرا إلى أن الازالات تقع وسط الكتلة السكانية للمحافظة، والتعديات في جميع الأحياء، وأن الإزالات المكثفة بدأت منذ أمس ومستمرة اليوم، وقدم عرضا سريعا بعنوان (القاهرة 2017) قلب مصر النابض وأوضاعها ومشاكلها، وأكد أن القاهرة تبلغ مساحتها حوالي 3 آلاف كيلومتر مربع ويتراوح عدد سكانها حاليا وفقا للتعداد القديم بين 10 و11 مليون نسمة، كما يتردد عليها ما يتراوح بين 4 و5 ملايين نسمة يوميا.
-
بالفيديو.. برلماني: 32 % من المعتقلين «محبوسين احتياطا»
أقام المجلس القومي لحقوق الإنسان مؤتمر اليوم تحت عنوان “تطوير التشريعات العقابية في ضوء الاستحقاقات الدستورية” بالتعاون مع المنظمة العربية لحقوق الإنسان ...Wed, 17 May 2017 11:36:11 GMT
-
الطماطم تقي من الإصابة بسرطان المعدة
وقال الباحثون، وفقا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، إن الطماطم تمنع نمو الخلايا السرطانية في حال تناولها بالكامل. ويمكن لهذه النتائج أن تمهد الطريق للدراسات التي ...Wed, 17 May 2017 10:08:12 GMT
-
ضبط كمية كبيرة من «الأسلحة» و«المخدرات» ببحر الرمال الأعظم
واصلت قوات حرس الحدود جهودها فى توجيه ضرباتها القاصمة للعناصر الإجرامية وتجار المواد المخدرة التى تستهدف الإضرار بالأمن القومى المصرى، حيث تم ضبط (8) عربات دفع ...Wed, 17 May 2017 08:22:56 GMT
-
محافظ القاهرة يبحث مع مدير الأمن إجراءات استرداد أراضي الدولة
يبحث المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة لليوم الثاني على التوالي سبل التنسيق لبدء أعمال استرداد أراضي الدولة ، والتي قامت المحافظة بتجديد الحصر لها بما هو قائم ...Wed, 17 May 2017 11:36:04 GMT
-
الشرطة الإيطالية تستدعي مهددي «محمد صلاح» بالقتل
قررت الشرطة الإيطالية استدعاء 4 أفراد من ألتراس نادى لاتسيو، فى إطار التحقيقات الجارية حاليًا للكشف عن المتورطين فى قضية تهديد ثلاثى فريق روما، محمد صلاح ودانييلى ...Wed, 17 May 2017 10:16:28 GMT
-
مستوطنون يستولون على أرض وينصبون خياما بالأغوار الشمالية
أقدمت مجموعة من المستوطنين في وقت متأخر من ليل الاثنين الثلاثاء، على نصب خيام ومنشآت استيطانية، في خربة السويدة بالأغوار الشمالية. وأفاد الخبير في شؤون الاستيطان ...Tue, 16 May 2017 09:15:01 GMT
-
ريال مدريد يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة سيلتا فيجو
استأنف لاعبو ريال مدريد امس /الاثنين/ مرانهم استعدادا لمواجهة سيلتا فيجو غدا /الأربعاء/ المؤجلة من الجولة ال`21 بالليجا, والتي ستحسم مساعي الريال للتويج بالبطولة. ...Tue, 16 May 2017 09:00:08 GMT
-
تأييد حبس حبيب العادلي 7 سنوات في «فساد الداحلية»
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، رفض استشكال حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، على الحكم الصادر عليه ...Tue, 16 May 2017 09:00:08 GMT
-
استمرارا للتسهيلات..السعودية تعلن خبرا سارا للسوريين
أتاحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية للسوريين الزائرين المقيمين في المملكة، إصدار إشعار عمل مؤقت أو تجديد الإشعار لمن سبق لهم الحصول عليه، إنفاذاً ...Wed, 17 May 2017 07:26:38 GMT