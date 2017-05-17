غادر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، من مطار القاهرة بعد انتهاء القمة المصرية الأردنية التى تناولت قضايا المنطقة، وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي على رأس الوفد المودع له بعد انتهاء زيارته القصيرة للقاهرة.

يذكر أنه قد عقدت بالقاهرة، اليوم، الأربعاء، قمة مصرية - أردنية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى، وتناولت مباحثات الرئيس السيسي، والملك عبد الله استعراض الجهود المصرية والعربية، قبل القمة العربية الإسلامية الأمريكية، التى سيعقدها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بالرياض الأسبوع المقبل مع القادة العرب.