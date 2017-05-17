قضت محكمه جنايات دمنهور الدائرة الرابعة ببراءة المتهم فرحات مكايد غنيوه العجرمي من تهمة القتل العمد لأمين شرطه عمدا وشروع فى قتل رئيس مباحث النوبارية ومعاون مباحث قسم النوبارية وباقي أفراد القوه وذلك لاستخدامهم القوه والعنف ضد أفراد قسم شرطه النوبارية بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى بهم والامتناع عن أعمال وظائفهم وتعطيل تنفيذ القانون حال حمله اسلحه ناريه

حيث حكمت محكمة أول درجه بالإعدام شنقا يوم الاثنين 2014/9/1 وبعد النقض قضى له بالبراءه بجلسة 2017/5/8

وحضر خلف شعيب المحامى ودفع بعدم جديد التحريات وقصور التحقيقات وعدم وجود ثمة شاهد وانتفاء أركان جريمة القتل العمد من قبل المتهم وذلك فى القضية رقم 3086لسنه2012 جنايات النوبارية.

وترجع أحداث الواقعة ليوم 17/10/2012 والمحرر عنها المحضر رقم 61/3086 جنايات قسم شرطة غرب النوبارية لسنة 2012 بشأن مقتل أمين شرطة سرى ربيع إسماعيل مصطفى، وإصابة كل من رقيب أول سرى رضا صبحى العبد، “بأعيرة نارية بالبطن”، ورقيب سرى محمد رجب يونس “بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم”، وجميعهم من قوة القسم.

تم تشكيل فريق بحث بالاشتراك مع فرع الأمن العام لتحديد مرتكبى الواقعة وسرعة ضبطهم والأسلحة المستخدمة.