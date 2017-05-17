شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بوزارة الداخلية العديد من الحملات التموينية، وذلك بالتنسيق مع إدارات التموين بمديريات الأمن، وفي إطار توجيهات وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق لمحاربة الغلاء والاحتكار، وضبط الأسعار، والحفاظ على استقرار كافة السلع والمواد التموينية والبترولية وضبط حركة الأسواق، وتخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين.

وتمكنت شرطة التموين - خلال 24 ساعة - من ضبط 20 قضية اسطوانات بوتاجاز، وقضيتين مواد بترولية بمضبوطات 7 آلاف و400 لتر بنزين وسولار، و89 قضية دقيق مدعم وأقماح ومخالفات مخابز، و83 قضية في مجال الاتجار غير المشروع بالسلع التموينية المدعمة، و71 قضية في مجال الغش التجاري.

كما نجحت شرطة التموين في 18 قضية في مجال اللحوم والطيور والأسماك، وضبط 567 قضية في مجال (المحلات العامة، والشهادات الصحية، وعدم الإعلان عن الأسعار، وبيع بأزيد من السعر، وباعة جائلين)، وضبط 29 قضية في مجال بيع السجائر بأزيد من السعر الرسمي، و8 قضايا في مجال السلع مجهولة المصدر.

وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .