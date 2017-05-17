انطلقت اليوم /الأربعاء/ بالأردن فعاليات عمّان عاصمة للثقافة الإسلامية للعام 2017، برعاية رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي، نائبا عن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني.

وقال وزير الثقافة الأردني نبيه شقم - خلال حفل الإطلاق الذي أقيم بالمركز الثقافي الملكي بعمّان - إن اختيار عمان عاصمةً للثقافة الإسلاميّة هذا العام هو تقدير لمكانتها في العالم الإسلامي وإسهاماتها الكبيرة في الحضارة والتنوير.

وأضاف أن عمّان قدمت أنموذجها القائم على المروءة والكرامة والشهامة، مثلما حفظت تاريخها الأصيل، خصوصاً وهي المدينة العربية الإسلامية التي كانت وما تزال منطلقاً حقيقيّاً لرسالة الإسلام الحنيفة وقِيَمهِ السمحة النبيلة ووسطيته واعتداله.

وأشار إلى أن عمّان تفتح أبوابها من جديد لعلماء الأمة ومفكريها ومثقفيها عاصمة للثقافة الإسلامية، ليس كمناسبة عابرة بل مكانة مكرسة منذ بدايات الفتح الإسلامي.. معربا عن تقديره لقرار المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة “إيسيسكو” ترشيح مدينة عمّان واختيارها لتكون عاصمةً للثقافة الإسلامية لهذا العام.

وجاء اختيار العاصمة الأردنية عمّان عاصمة للثقافة الإسلامية للعام الحاري تجسيدا للمكانة التي يحظى بها الأردن كنموذج للإسلام الوسطي المعتدل في وجه الغلو والتطرف وما تزخر به المملكة من إرث وتنوع حضاري إسلامي.

وتم اختيار عمّان عاصمة للثقافة الإسلامية للعام الحالي، ضمن مشروع العواصم الثقافية الإسلامية الذي ترعاه المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة “أيسيسكو”.

من جهته، أكد مدير عام المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة “أيسيسكو” الدكتور عبد العزيز التويجري - في كلمته - أن جميع معايير اختيار العاصمة الثقافية الإسلامية، تتوفر في مدينة عمّان العريقة التي تحتفظ بمكانتها في تاريخ الحضارة الإنسانية والإسلامية، والتي ظلت مهدا للحضارات على تعاقب فصولها ومراحلها.

وأوضح أنه يراعى في تلك المعايير الدقيقة أن تكون العاصمة الثقافية ذات عراقة تاريخية وتميز ثقافي تبوأت من خلالهما مكانة بارزة في الدولة وفي الإقليم، وأن تكون لها مساهمة متميزة في إغناء الثقافة الإسلامية.. لافتا إلى أن برنامج عواصم الثقافة الإسلامية يعكس الرؤية الحضارية المستنيرة للعمل الثقافي الإسلامي المشترك.

وأشار إلى أن منظمة “إيسيسكو” ستنفذ بالتنسيق مع وزارتي الثقافة والتربية والتعليم الأردنيتين مجموعة من الأنشطة التربوية والعلمية والثقافية والإعلامية على مدار السنة، إسهاما منها في دعم البرنامج العام لاحتفالية عمّان عاصمة للثقافة الإسلامية.

وخلال الحفل تم عرض فيلم قصير عن أسباب اختيار عمّان عاصمة للثقافة الإسلامية من قبل منظمة “إيسيسكو”؛ ومنها الرعاية الهاشمية للمقدسات في مدينة القدس وإعمارها والحفاظ على هويتها، وانفتاح الأردن على العصر، والدور المحوري لعمّان في نشر الثقافة الإسلامية ورسالتها كواجهة للاعتدال والتسامح في ظل التحديات الأمنية والفكرية التي تواجهها المنطقة.

كما تضمن الحفل عرض فيلم توثيقي عن مدينة عمّان، ومشاركة لجمعية الأوركسترا الوطنية الأردنية، وافتتاح معرض صور من العالم الإسلامي.